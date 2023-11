La fiscalía pidió la prisión preventiva de "Chocolate" Rigau

La fiscal en lo penal de La Plata, Betina Lacki, pidió la prisión preventiva de Julio "Chocolate" Rigau, el puntero del PJ, quien fue sorprendido in fraganti sacando dinero de un cajero automático el 9 de septiembre pasado con tarjetas bancarias de empleados de la Legislatura Bonaerense.

Ante el juez en lo penal, Guillermo Atencio, reclamó convertir la aprehensión en detención como autor de múltiples estafas, a raíz del uso de las tarjetas de 48 empleados de la Legislatura para hacer extracciones de dinero.

Rigau fue sorprendido el 9 de septiembre en un cajero automático de un banco del centro de La Plata, haciendo extracciones. Un hombre en situación de calle vio maniobras extrañas por parte de "Chocolate" realizando varias extracciones bancarias, y llamó a la Policía que al llegar al lugar lo detuvo.

Entre las pertenencias que le secuestró la Policía estaba su teléfono celular el cual fue peritado y ahora se conocen contactos con el mundo de la política.

Uno de esos mensajes es de Agosto pasado entre "Chocolate" y un tal "Facu", quien se supone es el concejal de La Plata, Facundo Albini, del Frente Renovador y el otro su padre, Claudio, quien fuera subjefe en la dirección de Personal de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

De los diálogos surge que Rigau cobraba 200 mil pesos mensuales por sacar dinero de los cajeros automáticos.

"Te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estas. Siento que me estás faltando el respeto a mi y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos", le reclamó el contacto "Facu" al detenido el 27 de agosto pasado.

Además, según el informe, el pasado 5 de septiembre Rigau le envió a Albini una foto de un comprobante de movimientos bancarios.

Según consta en la causa, ese mismo comprobante estaba en poder del puntero el día que fue detenido en una sede del Banco Provincia con las 49 tarjetas de débito.

"Del intercambio de mensajes da cuenta el monto obtenido por parte de Rigau como contraprestación por su aporte a la asociación y el encuadre temporal de la misma que se adapta, en líneas generales, a la sostenida en la hipótesis fiscal descripta en la materialidad ilícita", consideró la fiscal Betina Lacki.

El informe se conoció días después de que Rigau, quien permanece detenido con prisión preventiva por estafas reiteradas, presentara un pedido de nulidad de una investigación y ahora debe decidir la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata.

En tanto, están pendientes de resolución los pedidos de detención que hizo la fiscal sobre los Albini. Se los acusa del delito de asociación ilícita, y Claudio Albini es señalado como jefe de la misma. (NA)