Los mensajes de “Chocolate” Rigau que desnudan la trama de recaudación en la Legislatura

El celular del puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau reveló el entramado de corrupción que estaba detrás de su detención, cuando retiraba dinero del Banco Provincia con 49 tarjetas de débito. El teléfono del “electricista” de la Legislatura bonaerense expuso varios mensajes con el concejal platense Facundo Albini y decenas de referencias a su padre, Claudio Albini, que durante años se desempeñó como subjefe en la dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense.

El informe preliminar sobre esos contactos muestra una conversación del 27 de agosto pasado, dos semanas antes de la detención, donde un tal “Facu” le envía varios mensajes reclamándole que si Rigau no quiere trabajar más con él que se lo diga y quedan en buenas relaciones. Ante la falta de respuesta de Rigau, Albini le habla de dinero: ”Te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estas. Siento que me estás faltando el respeto a mi y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”.

Hay más. El 5 de septiembre, apenas cuatro días antes de su detención, Rigau le mandó a Albini una foto de un comprobante de movimientos bancarios. Ese mismo comprobante estaba entre los tickets secuestrados a “Chocolate” el día de su detención.

Para la fiscal Betina Lacki, los chats de Rigau no dejan dudas sobre el rol de cada uno en la asociación ilícita. “Del citado intercambio de mensajes da cuenta el monto obtenido por parte de Rigau como contraprestación por su aporte a la asociación y el encuadre temporal de la misma que se adapta, en líneas generales, a la sostenida en la hipótesis fiscal descripta en la materialidad ilícita”, dijo.

En el dictamen que le amplía la acusación a Rigau, que ahora está imputado de estafas reiteradas y asociación ilícita, la fiscal también destaca varias conversaciones entre Rigau y otras personas donde se menciona explícitamente a Claudio Albini.

El 28 de julio, el puntero le manda un mensaje de voz a una mujer agendada como “Carmen” en el que habla de “rendir” parte de la recaudación: “Bueno, bueno, si ayer nos dijeron que bueno, que...en el horario de visita, once y media, entre once y media y doce ehh... la... tenía el alta, yo tengo que ir a rendir, ahora estoy por llamar a Claudio tratar de rendir lo mas temprano posible y llegar por lo menos a las doce”.

El 18 de agosto, en una conversación con un “Chispa”, Rigau vuelve a mencionar a Albini. “Negro negro negro negro negro, escuchame una cosa, ehhh... que quedaste con el gordo porqueee Claudio hoy me preguntó si, como veía... como venía eso y para el lunes, tengo que tener finiquitado ese tema”.

Albini no solo es aludido en los chats sino que su firma, como subdirector de Personal de la Cámara de Diputados, aparece en varios partes de recepción de las tarjetas de débito.

La causa está hace unos días en suspenso, mientras que se define un pedido de nulidad presentado por los abogados de Rigau. El recurso fue elevado a la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata, la misma que en su momento declaró la nulidad de manera irregular, pero dos de sus integrantes, Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, se excusaron y fueron reemplazados por Miriam Patricia Ermili y Ernesto Julián Ferreira.

Hasta que la Cámara no resuelva, no habrá definiciones sobre los pedidos de detención.

Facundo Albini acaba de renovar su banca como concejal de La Plata, en la lista que encabezó Julio Alak, y fue director de Control y Gestión de la Secretaría Administrativa de la Legislatura. Su situación judicial podría sellar su futuro político.

El juez Atencio ya rechazó un pedido de eximición de prisión presentado por la abogada de Albini padre e hijo. En esa resolución, el magistrado detalló que hasta ahora la suma total de ese fraude serían 800 millones de pesos. “Tengo para mi que la decisión respecto del otorgamiento de este beneficio, debe supeditarse en el caso a valoración de la modalidad del hecho. En efecto; la extensión del daño causado y las características de la conducta aquí investigada, resultan pautas significativas para vislumbrar que, de recaer sentencia condenatoria, habrá de ser de cumplimiento efectivo”, dijo. (con información de Infobae)