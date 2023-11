La increíble revelación de Di María sobre su festejo de gol ante Francia en el Mundial

Ángel Di María, campeón del mundo y símbolo de la Selección argentina, recordó lo que fue el festejo de su gol ante Francia en la final del Mundial de Qatar 2022 y reveló que miró al cielo y le agradeció a Diego Armando Maradona.

En diálogo con Dalma Maradona para la serie "La hija de Dios", Di María revivió ese minuto 36 de la final del Mundial en el que la Selección argentina armó una gran jugada por la derecha que él terminó con un golazo para poner el 2 a 0 parcial ante Francia.

Posteriormente, recordó el festejo en el que se emocionó por un instante, ya que, entre el grito de gol y el corazón para su familia, miró al cielo, abrió sus brazos y dijo: "¡Gracias, Diego!".

Lo curioso e increíble es que él no lo podía creer, porque fue algo automático que le salió: "Miré el video, lo mandé al grupo de mi familia y todos me decían que sí lo dije. Y sí, lo dije. Fue algo que me salió de adentro. Me hubiese encantado que él esté ahí, por lo que representa para el país, para el mundo".

Luego, agregó: "En la Copa América sí le pedía, sí lo tenía presente. Antes de la final frente a Brasil le pedí que me ayude, que tantas finales que había perdido, tantas lesiones... Eso me ayudó en ese momento. En la Finalissima también le pedí antes de salir a la cancha. Y en la final, creo que hice el gol y no sé, creo que fue el instinto de decirlo sin pensarlo y lo dije".