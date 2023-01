Ya se puede ver "Billy the Kid", lo nuevo del creador de "Vikingos"

La serie Billy the Kid, creada por el guionista y productor Michael Hirst tras su exitosa Vikingos y en la que el joven actor inglés Tom Blyth encarna al conocido forajido estadounidense del Lejano Oesta del título, devenido en leyenda tras su prematura muerte y con una cuantiosa lista de víctimas en su haber, ya está disponible en la plataforma de streaming Paramount+.

Inspirada hechos reales, la tira épica y de aventuras ideada por Hirst —también reconocido por The Tudors y los libretos de los filmes Elizabeth (1998) y Elizabeth: La edad de oro (2007)— reconstruye la historia de Henry McCarty, luego llamado William H. Bonney, quien alcanzó notoriedad en su época por su enorme prontuario criminal pese a su corta edad.

A lo largo de sus ocho episodios, Billy the Kid recorre desde las humildes raíces del protagonista, criado en una familia de orígenes irlandeses en la Nueva York de 1860 y huérfano en su adolescencia, hasta sus primeros días como vaquero y pistolero en la frontera sur de Estados Unidos.

Robos, asesinatos y huidas de la cárcel convertirán a Bonney en uno de los delincuentes más buscados a nivel federal, al formar parte además, y con un rol fundamental, de la Guerra del Condado de Lincoln, que enfrentó a dos facciones que se disputaban el control sobre el ganado y la comercialización de productos secos en Nueva México.

En la vida real, el afamado bandido fue asesinado de un disparo en 1881, a sus 21 años, por el sheriff Pat Garrett, luego de que el joven escapara de la prisión en la que aguardaba su sentencia a muerte.

Con ocho homicidios confirmados y otros presuntos trece en su haber, Bonney fue objeto de varias leyendas luego de su fallecimiento: incluso mediante la aparición de varios hombres que aseguraban ser él, se mantuvo —y aún mantiene— como una de las figuras más notables de sus tiempos y como inspiración de decenas de personajes en cine y televisión.

Junto a Blyth, el elenco de Billy the Kid se completa con la participación de Daniel Webber ("The Punisher"), Eileen Higgins ("Las dos reinas") y Joey Batey ("The Witcher"), entre más.

Por su parte, Hirst también ocupa los roles de showrunner y productor ejecutivo de la serie junto a Donald De Line, Darryl Frank, Justin Falvey, Otto Bathurst y Toby Leslie. (Télam)