Corrió los 21K de Buenos Aires, se descompensó y la reanimaron: “Estuve 22 minutos muerta”

Manuela Bugueño Ipinza, una corredora chilena que participó de la Media Maratón de Buenos Aires, sufrió muerte súbita tras cruzar la línea de meta de los 21K el último domingo.

La atleta, que viajó para participar del presitigioso evento deportivo con la idea de estar dentro de los mejores o poder romper su marca personal, llegó a la meta en el puesto 118, con un cronómetro que señalaba 01:27:38. Pero la alegría por el logro que había obtenido duró solo algunos instantes: todo se vino abajo cuando cruzó la cinta final y se desvaneció sobre el asfalto.

“El domingo, la corredora chilena Manuela Bugueño, de 30 años, se desvaneció al cruzar la meta en un tiempo de 1h28m. Fue rápidamente atendida por el equipo médico de la organización y se le realizaron las tareas de reanimación. En coordinación con el Centro de Monitoreo Urbano del gobierno porteño se agilizó el traslado de una ambulancia hacia el Hospital Fernández, donde se completó su atención, mientras se mantuvo en contacto directo a su familia”, informó la Asociación Ñandú, organizadora de la competencia.

Aunque ahora se encuentra estable y fuera de peligro, Ipinza sigue internada en el Hospital Alemán donde continúan realizando chequeos. Desde allí, habló con un medio nacional y explicó cómo se encuentra luego de vivir una de las peores experiencias de su vida.

"Estuve 22 minutos muerta", relató a La Nación la atleta de 30 años, que es médica y durante el transcurso de los primeros síntomas pudo darse cuenta de qué era lo que le estaba pasando.

“Estoy bien, procesando todo. Viva y muy agradecida", sostuvo Manuela, quien también relató cómo se desarrollaron los momentos posteriores. Mientras estaba inconsciente, “primero tuve una taquicardia ventricular, en la que se puede usar el DEA porque es desfibrilable. Pero luego tuve actividad eléctrica sin pulso. Eso no se puede desfibrilar, entonces me pasaron adrenalina y otra medicación. Con eso me sacaron del paro”.

Con relación al recuerdo que tiene de su desvanecimiento, la atleta señaló que cuando cruzó la meta se cayó al piso y que rápidamente fue asistida por la emergencia del lugar: "Si no hubiera estado todo el equipo de emergencia, que estaban encargados de esto, yo no estaría contando lo que pasó. Fue todo muy rápido, un muy buen equipo, me hicieron muy buenas compresiones, muy buen trabajo. Fueron 22 minutos de masaje cardíaco y de desfibrilación. O sea, como que en el fondo estuve 22 minutos muerta y después me trasladaron muy rápido al hospital. Lo último que me acuerdo es que me desvanecí y luego me desperté en la sala de emergencias del hospital”.

Al ser consultada sobre si era la primera vez que corría estas distancias, Manuela explicó que desde hace 10 años que corre y que hace cinco comenzó con este tipo de eventos en donde el recorrido es más largo: "Nunca me había pasado y ahora me pasó”.

“Soy muy afortunada porque había médico cardiólogo y todo un equipo. Gracias al buen manejo, me sacaron del paro. No cualquiera tiene esa suerte. Se portaron muy bien en el Hospital Fernández y también acá –en el Hospital Alemán–. De verdad, estoy impactada y agradecida. Yo que soy del área de la salud, sé que no en todos lados es así y estoy realmente muy muy agradecida porque les debo más que la vida”, expresó.

Los médicos que la atienden informaron que en el electroencefalograma no aparece ninguna lesión neurológica y, hasta el momento, el corazón está normal en todos los estudios, por lo que lo ocurrido habría sido provocado por un problema eléctrico del corazón.

Para disputar la Media Maratón, así como también otras carreras, es obligatorio presentar un certificado médico y apto físico: “Destacamos que visitar al médico periódicamente y realizar un chequeo es fundamental para detectar enfermedades a tiempo, fomentar estilos de vida saludables y evaluar el riesgo de problemas futuros”, sostuvo por último Ipinza. (NA)