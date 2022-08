Dudas con el personal municipal: "Queremos corroborar el cumplimiento de los decretos de austeridad"

La edil Analía López dijo esta mañana que en el Frente de Todos desean "corroborar el cumplimiento de dos decretos" y citó "el decreto de austeridad número 2.607 de 2017, en el marco de una política de contención de gasto, y también el 1.261 de este año en el que el intendente suspendió el ingreso a la planta de personal municipal".

La concejala hizo referencia al pedido de informes que presentó su bloque para saber la cantidad de empleados municipales que fueron contratados por el Municipio durante la gestión de Héctor Gay.

"Pedimos detalles de incorporación de personal desde diciembre de 2015 a julio de este año en la que se señale no solamente la cantidad de trabajadores, sino también la modalidad de contratación. Podemos observar que tenemos personal de planta permanente, pero también tenemos gran cantidad de becarios, temporarios y demás", señaló.

"Queremos saber cómo se compone en cuanto a modalidad contractual la totalidad del personal que trabaja para el ejecutivo Municipal, cuáles son las áreas o dependencias en las que se desempeñan, las tareas y también los criterios de selección y de evaluación tenidos en cuenta para la contratación de cada una de estas modalidades. Y también queremos conocer las causas que motivaron la necesidad de incorporar más personal", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, la concejala mencionó que en el proyecto también se hizo referencia al organigrama municipal y su publicación en el sitio web oficial.

"Observamos que el organigrama municipal no presenta el detalle o la actualización permanente que debiera en la página. Solicitamos que se incluyan los últimos escalafones en todo lo que respecta a funcionarios públicos como así también el detalle de la cantidad de asesores contratados por cada secretaría", mencionó.

"Si bien Bahía Blanca tiene una política de Gobierno Abierto que es modelo para otros municipios —continuó—, no se es muy consecuente con la actualización".

Al dar una explicación del pedido, López dijo que "nunca nos manejamos con sospechismos (sic) para presentar los proyectos; sí, cuando tenemos dudas, antes de criticar primero vamos a averiguar".

En tanto, al ser consultada por la incorporación de adherentes del Frente de Todos al Estado, sobre todo al Hospital Penna, revelada por La Nueva. en su habitual columna Entre tasas y café, la edil sostuvo que "hay que tratar de evitar ensuciar a las instituciones y a sus autoridades".

"A nosotros nos parece que cuando uno tiene una duda o una inquietud primero hay que averiguar y usar los canales institucionales que corresponden", agregó.

"Se presentó un pedido de informes, un proyecto de resolución, y ese pedido tendrá que tener respuesta —relató—. Y creo que salió el ministro (Nicolás Kreplak) a contestarle al intendente dando detalle de incorporaciones y de inversiones sociales. En ese aspecto se mezcló todo".

"Si lo que hay es una inquietud o una duda acerca de incorporación de personal al Penna no hay porque salir a denostar al hospital cuando se está haciendo una fuerte inversión económica y cuando salimos de una pandemia", subrayó.

Y continuó: "Ambos espacios políticos tienen que ser coherentes en su gestión y en su información, lo que nosotros tratamos es de seguir más la vía institucional antes que la mediática".

Más adelante, López reconoció que nunca el Ejecutivo le respondió un pedido de informe "de los importantes".

"Algunos pedidos los han respondido. Los más importantes o los que considero de mayor importancia en cuanto a la temática o a la inquietud que generan en la opinión pública, no. La verdad que a mí, por ejemplo, me hubiera gustado que me contestaran más exhaustivamente sobre el tema del Fondo de Financiamiento Educativo, cómo se invierte en infraestructura y cómo se invierte en programas socioeducativos", completó.