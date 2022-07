Masiva incorporación de militantes al Estado en Bahía y la Muni recuperó un gran edificio histórico

--Hola, Juan, ¿cómo va? ¿Cuándo saldrá el sol? La verdad me aburre un poco esta seguidilla de días grises.

--Sos tan obvio... Apostaba que ibas a salir hablando del clima. ¿Está muy caldeado el ambiente en la Bombonera?

--Te recuerdo que anoche volvimos al triunfo.. Por lo menos nuestro técnico, ni el ex ni este, insultan al árbitro como el de ustedes, pero parece que todo lo que pasa en La Boca toma otra dimensión, todo es fuente de conflicto y por algo debe ser. En cualquier momento salgo como Casero a denunciar los intereses que hay en juego y quiénes son los que operan en contra de Román.

--Ja, ja, lo que te faltaba, pero como veo que estás un poco desencajado, tal vez sería mejor que empecemos con nuestros temas ¿no?

--A vos tampoco te va tan bien, gordito, no te hagas el superado. Pero dale, pasemos a nuestras cuestiones de cada domingo, aunque me parece que con la economía nos alcanza y sobra.

--Y sí, venimos de otra semana convulsionada, con el dólar blue por las nubes, a tal punto que el jueves no se vendía en Bahía porque no había precio.

--Bueno, pero hacele caso a la vocera presidencial y no hablemos del blue, que es ilegal. Je, je.

--Si querés te empiezo a hacer la lista de la infinidad de cosas que se manejan por el blue, empezando por los insumos médicos, cuando no debería ser así, pero no vale la pena. Se trata de una declaración más que muestra el divorcio de la clase política y la realidad del ciudadano común.

--Antes que nada, debo reconocer que el domingo pasado tiraste uno de esos temas que luego terminan siendo motivo de comentario toda la semana. Felicitaciones, Juan.

--¿Te referís al boleto combinado?

--Claro, por fin se va a dar algo que hace décadas se venía hablando y no pasaba nada. Espero que hoy hayas traído alguna otra novedad de peso, de esas que hacen ruido.

--No te conformás con nada, seguís siempre igual. Pero algo muy jugoso tengo...

--¿Ves? Sos un monstruo, siempre algo tenés. Mientras le pido a Tito la primera ronda de café largá data.

--Obviamente nadie va a salir a confirmarlo oficialmente o incluso van a decir que no es tan así, pero te puedo asegurar que en Bahía hay incorporaciones masivas de verdad, sobre todo en el Penna.

--¡Qué bueno, Juan!, hace un montón que venimos hablando de la falta de médicos. Realmente es muy bueno que los problemas se vayan solucionando.

--Error, José Luis. No son médicos, son jóvenes militantes de La Cámpora que han venido trabajando en los vacunatorios durante la pandemia.

--¿Me hablás en serio?

--Sí, seguramente esto quedará aclarado en los próximos días, pero te puedo asegurar que se sumaron a ese centro de salud a 70 personas jóvenes y otras 10 se incorporaron a Región Sanitaria, pero hay muchas más.

--¿En Bahía?

--En Bahía son 400 o 500 que se suman en dependencias como ARBA, por darte un ejemplo, mientras que en la provincia el número ronda los 15.000. Probablemente levanten un poco el pie del acelerador porque este escándalo empieza a salir a la superficie, pero es tal como te lo cuento, ni más ni menos. Todos son miembros de esa agrupación política que tenían lo que se llama Becas Vacunatorias.

--A contramano del congelamiento de los ingresos a la función pública dispuesto por Batakis.

--Sí, pero esto es Provincia, amigo, así que parece que lo de Batakis no cuenta y no hace más que poner el eje en uno de los grandes problemas de la economía argentina: el déficit público y el aumento de los empleados estatales.

--Quién no quisiera tener hoy un empleo público, ¿no? Sueldo y obra social asegurada. Algo difícil de conseguir para muchísimos argentinos.

--Y en algunas dependencias con altísimos sueldos, mostrando también la desigualdad dentro del Estado. Pero te tiro algunas cifras: en mayo de 2018 la cantidad de empleados estatales del Ejecutivo nacional era de 417 mil. En mayo de 2022 alcanzó un total de 449 mil, es decir, un 5,8% más en solo cuatro años.

--¿Culpables?

--Si se comparan las últimas dos presidencias, en la gestión de Cambiemos se sumaron 158 mil personas como trabajadores estatales, mientras que en dos años de Alberto Fernández se sumó la misma cifra.

--Me quedé pensando en algo. En el Penna a los médicos no les debe haber caído nada bien.

--Exacto, varios están que vuelan, sobre todo porque faltan profesionales para cuestiones básicas, entre otras tantas carencias que siguen sin solución. Por otro lado, imaginate, si en algún momento, vuelve a gobernar algún candidato de otro partido, el lío que van a armar estos 70 militantes recién incorporados.

--Voy a tener que meterle un poco más de azúcar al café para suavizar lo amargo de ciertas novedades y prepararme para que me cuentes algo del tema precios.

--Tomá, te acerco otro saquito mejor porque el panorama no es bueno. Acordate que para algunos rubros te había hablado, a principios de mes, de aumentos del 10 por ciento. Bueno, ahora las nuevas listas de precios, para algunos ítems, reflejan subas del 30 y 40 por ciento. Así, como te lo cuento. De hecho vi listas mayoristas.

--Con un dólar blue en Bahía que ronda los 300 pesos y una brecha con el oficial de cerca del 130 por ciento en Buenos Aires, el panorama es serio.

--Obviamente no descubriste la pólvora, José Luis, je, je, pero además es muy preocupante que está subiendo el valor de la canasta alimentaria. En junio cerró en 52 mil pesos (marca el límite de indigencia) y en el año subió un 69 por ciento, mientras que la canasta total (marca el límite de pobreza) está en 117.202 pesos, subió un 64%.

--Explicame con mayor detalle.

--Lo que te quiero decir es que la línea de indigencia está subiendo más rápido que la de pobreza, entonces, esto quiere decir que el que está muy mal va a estar mucho peor, la inflación les pega más a los indigentes que a los pobres. Amigo, más allá de los discursos progres pour la galerie, con cada vez más derechos e igualdades para unos pocos, el país se llena de pobres.

--Mejor no pregunto más...

--Hacés bien, pero te tiro un dato interesante que pasó hace unos días.

--Dale, te sigo.

--Durante un encuentro muy grande que se hizo en Bahía, y que contó con la participación de numerosas empresas locales, un alto funcionario de la Provincia se puso a charlar con los dueños de una firma.

--¿Y qué pasó?

--Cuando el funcionario, en esa rueda de negocios, les preguntó cómo va todo, les respondieron que justo llegaban de la empresa y que estaban preocupados por el gran aumento de los precios, a lo que el alto funcionario les respondió que cómo puede ser, si no hay motivo para que las fábricas hagan eso.

--Evidentemente, otro caso del gran divorcio que tienen con la realidad.

--Claro, a eso iba. Con cualquier fábrica que hables no tienen ingreso de insumos y las que sí lo tienen que pagar en 180 días, algo que con las devaluaciones que venimos viviendo los obliga a cubrirse. Esto es algo obvio, que cualquier funcionario debería saber.

--Bueno, pasemos mejor a otro tipo de cuestiones.

--Ok, tengo una de Cerri, capaz te interesa.

--Claro, avanti.

--¿Te acordás de los galpones de la ex Lanera Argentina que en 2014 pasaron, en comododato a Lucaioli?

--Sí, claro. Esa firma invirtió casi 400 mil dólares en readecuar las instalaciones, respetando el histórico edificio, para abrir un centro logístico.

--Exacto. Las instalaciones de la exlanera fueron adquiridas por la comuna en 2008, mediante un préstamo otorgado por el ministerio de Producción de la Provincia, y ahora la Sindicatura dispuso que pasen nuevamente a manos del Municipio.

--Espero que haya interesados en un nuevo comodato.

--Sí, quedate tranquilo que sobran. Ya hay, por lo menos, cuatro, sobre todo con proyectos vinculados a la logística.

--Quiero detalles.

--Por ahora no te puedo dar demasiados, sólo decirte que algunos son enteramente bahienses y otros de empresas nacionales muy fuertes. Por lo que sé, la idea, en Alsina 65, es ceder el uso de esos 14 mil m2 cubiertos y cobrar un alquiler.

--¿Cuándo?

--A más tardar a fines de agosto porque no quieren dejarlo mucho tiempo vacío.

--Bueno, al menos de esa forma las instalaciones tendrán un futuro.

--Y no terminarán como las de la CAP o el exfrigorífico San Martín, por mencionar sólo algunos ejemplos.

--Juan, mientras pedimos otra ronda de café podrías comentarme algo del puerto, hace un par de semanas que no me decís nada.

--Hay mucha actividad y el Consorcio sigue con varios proyectos, fíjate que días atrás se anunció la firma de un convenio con la Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI) para evaluar las alternativas de producción y comercialización de hidrógeno y lograr reducir las emisiones gaseosas y de dióxido de carbono.

--Sí, lo leí en La Nueva., y también vi lo del ramal ferroviario Bahía–Vaca Muerta.

--Exacto. Como está hoy la economía, si no es por plata que viene de China todo esto sería imposible, aunque hace años que se quiere hacer y jamás se avanzó en nada. Ojalá ahora se concrete, veremos.

--Podrías tirar alguna buena, aunque sea una.

--Tus deseos son órdenes. Yo creo que si hay que rescatar algo bueno de estos últimos días es el anuncio que hicieron en Neuquén dos empresas ligadas a la actividad petrolera en nuestra región, más precisamente en Puerto Rosales.

--Contame.

--Ambas presentaron sus proyectos de inversión en el marco del pedido de renovación de las concesiones que tienen hasta 2028. Por el lado de Oldelval se anunció que se va a duplicar la capacidad de petróleo que llega a nuestra zona, sobre todo para exportación, y Oiltanking dijo que piensa construir en Rosales un muelle a 1.700 metros de la costa, sobre el canal principal, para operar grandes petroleros. También anunció que construirá al menos cinco grandes tanques más.

--Muy buena noticia para ese puerto.

--Tal cual, con esto se convertirá en la terminal de hidrocarburos más importante del país

--Bueno, sigamos con las novedades.

--Ok, pero tengo una positiva y varias de las otras.

--Vamos con la positiva.

--Si la lluvia permite pintar, esta semana van a habilitar 10 kilómetros de la traza nueva en la futura autopista de la 33.

--Excelente. Vamos con las otras ahora.

--No tengo la data precisa, pero me dicen que la empresa que estaba con las obras de la 51 levantó campamento. Hay quienes dicen que no vuelven, pero otros me aseguran que agarraron otra obra, en la 76, y de ahí el traslado de maquinaria.

--¿Qué sucederá con la 51?

--Aparentemente se está siguiendo un trámite administrativo, que pasa por los organismos de control de la provincia, y eso lleva más tiempo, pero que la empresa, Coarco, quiere seguir. Veremos.

--¿Y hubo alguna respuesta de Provincia por la adjudicación de la doble trocha en Circunvalación Norte, entre Cabrera y La Carrindanga?

--Ninguna. De hecho, ese camino está hecho pelota y no hay reparación. Tampoco hay muchos avances con ABSA.

--¿Y de la avenida 14 de Julio?

--La Muni sigue insistiendo todos los días con Nación pero cero resultado, lo mismo sucede con el futuro Centro de Salud de Harding Green. Hay mucha preocupación porque los presupuestos quedan atrás con la inflación y las licitaciones se caen por falta de oferentes. La incertidumbre hace que las obras públicas no atraviesen un buen presente.

--¿Qué más tenés?

--Un hecho muy curioso. Me imagino que sabrás que los clubes de fútbol deben pagar por la seguridad en las canchas.

--Sí, claro.

--Bueno, el otro día La Armonía giró el pago correspondiente por la designación de efectivos al ministerio de Seguridad, pero faltaron 10 centavos y desde el ministerio les dijeron que sí o sí debían girarlos.

--Increíble. Me imagino que gastaron más en ir al banco a efectivizar el trámite. Te cambio de tema Juan…

--Dale.

--Me llamó un amigo preocupado porque hace un tiempo compró en pozo un departamento a orillas del mar...

--¿En las tierras del Facha?

--Sí, Juan, por esos pagos.

--¿Qué anda pasando?

--Mirá, me cuenta que la empresa constructora entregó la primera de las tres torres con falencias y cosas sin terminar. Y la segunda torre, donde compró él, la debían entregar hace un largo tiempo pero está en pañales y sin signos de ser terminada antes del verano.

--Supongo que los compradores están que arden.

--Sí, claro, mirando la letra chica de los papeles, siendo que varios ya pagaron el 100% y no tienen respuestas concretas de la empresa.

--Qué macana... Esperemos que todos tengan un final feliz.

--Ojalá, pero cambiemos de tema.

--Ok, ¿te acordás que hablamos en marzo sobre el lanzamiento de la tercera y última etapa del Club de Campo Las Verbenas, en Sierra de la Ventana?

--Sí, me acuerdo, parece que fue hace dos años pero pasaron solo cuatro meses, ¿cómo les está yendo?

-- Según me cuentan desde la desarrolladora Eidico, viene muy bien. De los 86 lotes de la tercera etapa, ya se vendieron 76 y quedan solo 10 libres. Si sumás las tres etapas juntas, ya se vendieron 340 lotes sobre un total de 350, todo un éxito.

--¿Y cómo viene el barrio?

--El barrio es espectacular, está a 200 metros de la RP72 y a 1 km de Sierra. La primera etapa está entregada y ya hay 9 casas en construcción y otras tantas presentando proyecto. Pronto va a haber mucha gente viviendo ahí. El terreno es quebrado y la vista a las sierras es impresionante. Todos los servicios son subterráneos, por lo que no hay ni un cable que tape la visual. Tanto la segunda etapa como la tercera se entregan en 2024, en las mismas condiciones que la primera.

--Bueno, pero vayamos levantando campamento porque que es hora de ir encendiendo el fuego.

--Sí claro, no vaya a ser que te atrases 15 minutos. Mil disculpas, pero antes ponete con los café, no te hagas el sota.

--Jamás me hago el distraído, José Luis, y aprovechemos que Tito todavía tiene cantidad suficiente para un par de domingos, si no tendremos que volcarnos al té.

--En 40 años siempre hubo café, no pierdas al optimismo.

--Dale, nos vemos en una semana.