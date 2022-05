Humillante: descendieron y el presidente obligó a los jugadores a que se arrodillen ante el público

La derrota de Burgos ante Fuenlabrada, por 83 a 66 decretó el descenso a la LEB Oro (segunda división de España del básquetbol español) y su presidente, Félix Sancho obligó a los jugadores a arrodillarse en medio de la cancha y pedir perdón a los hinchas, en una decisión que generó alto impacto.

Las críticas abundaron y, más frío, Sancho admitió su reprobable actitud.

"En ese momento me salió así, en un momento de máxima tensión. En ningún caso pretendía humillar a nadie e insisto que soy yo el responsable", dijo.

Inmediatamente intentó justificarse.

"La intención era disculparnos con nuestra afición, más que de hacer nada mal a nadie. Si está malinterpretado, lo siento, pero yo lo que quería era dar ese respeto a la gente que hace que el deporte siga funcionando, la gente que acude a las gradas", señaló.

Y agregó: "Si nosotros no hemos hecho bien nuestro trabajo, nos honra reconocerlo delante de nuestra gente. Tal vez hincando la rodilla, no ha sido el gesto más acertado, pero sin duda los propios jugadores lo reconocieron. No habíamos hecho nuestro trabajo como debíamos, no hemos hecho las cosas bien, yo el primero porque soy el presidente", aseguró el titular del Burgos en Carrusel Deportivo.

"Buscaba un gesto bonito con el que pedir perdón a nuestros aficionados y se ha mostrado como un modo de humillar o someter a mis jugadores. El primero que se arrodilla soy yo y lo que hago es pedir a mis compañeros que me acompañen. Creo que se ha malinterpretado y sacado de contexto todo", agregó.