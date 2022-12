Juan Blanco: "Sentimos orgullo de tener un campeón humilde y sencillo"

"Germán nos recibió con una sonrisa y un abrazo. Nos firmó una camiseta y nos dejó un mensaje para la gente de Juventud Unida y para el pueblo de Algarrobo. Es un regalo increíble".

El "Tofe" Juan Blanco se juntó con un grupo de amigos y allegados al club Juventud Unida para acercarse hasta Bahía Blanca a recibir a Germán Pezzella, el flamante campeón del mundo con el seleccionado argentino que ayer fue homenajeado por el municipio bahiense.

Los niños presentes, con edades similares a la de Germán cuando jugó en Juventud Unida, donde integró la escuelita de fútbol por espacio de tres años y tuvo a su cargo a Alejandro Papasidero como director técnico (entre 1993 y 2010), se pudieron sacar una foto con el campeón del mundo y hasta se estrecharon en un abrazo que les quedará para siempre en el recuerdo.

Germán recibió una camiseta verdiamarilla y les devolvió la gentileza con la N°6 del seleccionado argentino.

"Nos atendió muy amablemente junto a su familia en el Aeropuerto de Bahía Blanca; fue un momento hermoso porque nos trajo el recuerdo de todo este sueño tan lindo que estamos viviendo los argentinos con los jugadores de la Selección. Para nosotros es un verdadero orgullo", señaló Juan Félix Blanco.

"El mansaje de la camiseta es simple, pero tiene un gran contenido emotivo para nuestros chicos porque se trata de un campeón de América, de la Finalísima (ante Italia) y del Mundo. De Algarrobo salieron muchos jugadores que triunfaron en el fútbol grande o se han ido al exterior. Es producto de un buen trabajo en el semillero durante 33 años de la escuelita formativa. Este regalo de Germán es lo máximo a lo que puede aspirar un club de pueblo; será el más preciado de los regalos que tenemos", señaló Blanco, quien integra la subcomisión de la Escuelita de Fútbol y recordó a dirigentes de aquella época como Hugo Grosso y Edgardo Sabalich, y al actual presidente Carlos Romero.

"El agradecimiento para con los padres de Germán, que estuvieron con nosotros compartiendo la espera antes de la llegada del avión. Miguel y Gabriela nos contaron que habían estado todo el mes en Qatar. Son gente muy amable; ojalá algún día todos puedan venir a Algarrobo a visitarnos, porque el club estará siempre agradecido del trato de Germán para con nosotros. Nos han mandado videos, tenemos una camiseta de la Fiorentina y ahora esta camiseta tan preciada, que es como la Copa del Mundo", puntualizó Blanco.

La frase de Pezzella, que luego de pasar por Juventud Unida recaló en Olimpo, se resume en un afectuoso saludo: "Para la gente de Juventud, con mucho cariño. Gracias!! Pezze 6".

"Germán arrancó en Juventud Unida en la categoría 1990, a la vez que su hermano Bruno lo hizo en la '88. Al principio alternaba en los puestos de lateral por derecha -"4"- y mediocampista central -"5"-; luego lo hizo en la '91, su categoría. Compartió equipo con Nicolás Anguita, Andrés Dumrauf, Nicolás Alvarado, Federico Parasole, Sebastián Kronenberger, Pablo Mércuri, Juan Manuel Cejas y, también, conmigo", afirmó, por su parte, Agustín Parigiani, señalando que arribó a Juventud en el año 2001.

"Alejando Papasidero los pasaba a buscar por la casa del padre de Germán y Bruno en un Fiat Duna rojo. También viajaban con ellos Pablo Mércuri y Roque, el hijo de Papasidero", recordó Parigiani.

Nacido en el barrio Kilómetro Cinco, se inició futbolísticamente en el club que lleva el mismo nombre. Luego, en 2001 y durante tres años, se formó en Juventud, en la Liga de Villarino.

En la página "Info Villarino", Papasidero contó recientemente algunos detalles de cuando lo dirigía: "en Juventud Unida no había presión de ganar y cuando uno habla de fútbol formativo, esa es la palabra justa: 'formativo'". En el caso específico de Germán, de todo ese grupo algunos llegaron a primera, pero no al nivel que él llegó. No faltaba nunca a los entrenamientos; era el primero en llegar y estaba desesperado por jugar".

"Germán llegó donde llegó por su disciplina de entrenamiento. Por supuesto que tenía condiciones, aunque no era un dotado. Pero era un chico que le gustaba enormemente los entrenamientos. Y además de su disciplina, y condiciones futbolísticas, fue fundamental la presencia de sus padres. Estuvieron muy presentes, siempre", subrayó Papasidero.

Hoy la gente de Algarrobo, en especial los allegados al club Juventud Unida, celebran el título obtenido por Germán Pezzella. Y también celebran por la generosidad de un campeón que no se olvida de sus orígenes.