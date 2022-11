Moirano presentó el proyecto para reducir a la mitad la cantidad de concejales en la Provincia

El proyecto de Ley anunciado por la senadora Nidia Moirano para reducir a la mitad la cantidad de concejales en toda la Provincia de Buenos Aires y achicar de esa forma el gasto político en municipios ingresó esta mañana a la legislatura bonaerense.

La iniciativa determina que los municipios de menos de 5000 habitantes hasta 20000 deberán tener 6 concejales (en vez de 10 y 12); los municipios de más de 20.000 a 40.000 habitantes, 8 concejales (en vez de 14 y 16); los municipios de más de 40.000 habitantes y hasta 200.000, 10 concejales (en vez de 18 y 20) y los municipios de más de 200.000 habitantes, como Bahía Blanca, 12 concejales (en vez de 24).

"El presente proyecto guarda así total correlación con anteriores iniciativas que actualmente tienen estado parlamentario de mi autoría que persiguen el mismo objetivo, esto es, la reducción del gasto político, como el proyecto de Ley E 377-22/23 estableciendo la necesidad de la reforma de la Constitución provincial a fin de instaurar la unicameralidad en la provincia de Buenos Aires", escribió Moirano.

"No hace falta señalar que nuestro país y nuestra provincia en particular, atraviesan hace años una grave crisis económica que no ha hecho sino agravarse. Paralelamente el gasto público crece y la única solución que parece encontrarse para paliar la crisis es aumentar los impuestos que pesan sobre los ciudadanos. Pero la ciudadanía no puede seguir siendo la válvula de ajuste a costa de disminuir sus ingresos y su calidad de vida. La situación no da para más", escribió la senadora bahiense.

"El gasto político debe disminuirse, y un primer paso es achicar estructuras y eficientizar recursos para poder distribuir y asignar los recursos -que son escasos- a la satisfacción de las necesidades más acuciantes de la población. El sobredimensionamiento del Estado es evidente y su tamaño, queda a la vista, no es sinónimo de eficiencia o de calidad", afirmó.

"Frente a la cruda realidad que vivimos, con un deterioro constante de los ingresos de todos los argentinos, y elevadísimos índices de pobreza, la clase política no puede dar la espalda, no puede mirar al costado sino que tiene que ponerse al frente y dar el ejemplo", sostuvo.

Los presidentes de los dos bloques mayoritaríos en el Concejo Deliberante pusieron dudas al respecto y el intendente Héctor Gay consideró que la composición actual del Concejo Deliberante con 24 ediles es excesiva. Ayer además se sumó la opinión del dirigente del Frente de Todos, Federico Susbielles, quien se mostró a favor de debatir el tema pero consideró que "hay que se consecuente entre lo que se dice y se hace. Tenemos el intendente más caro de la Argentina".

Hoy "La Nueva" publicó un informe en el cual se expone que si la cantidad de concejales bahiense se redujese a la mitad el Municipio podría ahorrar al menos 100 millones de pesos.