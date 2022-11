Susbielles: "Estoy de acuerdo en racionalizar gastos de la política, pero tenemos al intendente más caro de Argentina"

Federico Susbielles dijo este mediodía que "el focus group está a pleno" y que "estamos en tiempos preeleccionales y cada uno busca posicionarse de acuerdo a lo que la gente opina", al hacer un análisis de los proyectos de la senadora provincial Nidia Moirano (Juntos por el Cambio) para reducir a la mitad la cantidad de ediles que componen cada Concejo Deliberante de la Provincia de Buenos Aires, así como achicar a una sola cámara la Legislatura.

"Estoy de acuerdo en racionalizar los gastos de la política, hay que tener gestos cuando la ciudadanía la está pasando mal. Pero hay que ser consecuentes y respaldar lo que uno dice con lo que uno hace. Achicar la Legislatura es un tema debatible. Pero en once años que lleva Nidia no hay un solo proyecto que haya tratado la reducción del gasto y mucho menos la unicameralidad. Todo esto en un municipio que tiene al intendente más caro de la Argentina y que sigue ampliando cargos públicos y políticos todo el tiempo", detalló.

Invitado al programa Allica y Prieta a las 12, que se emite por La Nueva Play, el referente local del Frente de Todos señaló que "lo que subyace hoy en Argentina es el odio como mecanismo; uno si quiere hacerse conocido, mientras más virulento, mejor".

"Ahora, lo que se debate después son títulos; abajo de eso no veo absolutamente nada —continuó—. El tema es que hoy la dirigencia política no está dando respuestas a las necesidades que la gente tiene. Hay una crisis de representatividad que hay que recuperar".

En otro tramo de la entrevista, el actual presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca aseguró que "no tenemos una gestión de ciudad con volumen, no tenemos una agenda de ciudad para los próximos 50 años; eso está ausente y es urgente dar ese debate si queremos cambiar la realidad".

"Creo que no hay proyecto, un poco tiene que ver con el intendente y una parte por su equipo. Hay que construir esa agenda. El primer debate de Bahía Blanca tiene que ver con la producción, pero hay un montón de cosas para hacer", opinó.

"Yo si tengo que definir hoy a la ciudad me parece que la palabra es 'resignación'. Damos por normales situaciones que no lo son, en una ciudad que genera tanto en materia productiva y económica como Bahía Blanca. El intendente es una buena persona y tiene las mejores intenciones para con la ciudad, pero no tiene un equipo ni un proyecto con el volumen necesario para que la ciudad se pueda transformar", afirmó.

En tanto, al ser consultado si va a ser nuevamente candidato a intendente, Susbielles respondió que "las elecciones ejecutivas no son fruto de decisiones personales".

"La gente te pone o te avala para que estés en determinados lugares. En 2019 fui candidato, elegí quedarme en Bahía Blanca, tengo un lugar de gestión en el cual la gente me puede ver. Hoy tengo un diagnóstico más preciso de los distintos sectores de Bahía Blanca. Dentro de ese proceso, soy uno de los actores que piensa que la ciudad tiene que estar mejor. Bahía necesita las mejores mentes para estar mejor. Nuestro espacio tiene un ADN, pero hay que hacer una convocatoria amplia porque Bahía tiene mucha gente que excede la media", sostuvo.

También ofreció su visión con respecto al actual gobierno provincial y nacional.

"Hoy somos gestión a nivel nacional y provincial. Lo que tenemos que hacer es focalizar el cien por ciento de nuestra energía en dar las respuestas pendientes. El gobierno tuvo un punto de inicio con una deuda récord a nivel mundial y un primer año y medio de pandemia. Eso lo puso en ámbitos en los cuales en algunos ha cumplido, como es la reactivación del país, y hay situaciones que hay que atender, como recuperar el poder adquisitivo del salario, controlar la inflación, combatir la pobreza y la indigencia...".

En ese sentido, mencionó que "el ministro de Economía ha planteado la situación electoral en segundo plano y está poniendo su energía donde debe, para empezar a pensar en una mejora, un crecimiento por sectores y una recuperación del salario".

"No estoy conforme con la gestión del gobierno. Hay algunas situaciones positivas y otras, no. Hasta el momento, el gobierno no estuvo a la altura; aunque hoy se empiezan a observar algunas situaciones macroeconómicas más ordenadas. La verdad y lo urgente es que el salario no alcanza", subrayó.

Por último, Susbielles se mostró a favor de la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

"PASO sí; es importante. Es interesante que la ciudadanía se pueda expresar. Aunque son discusiones para dar sin elecciones de por medio", completó.