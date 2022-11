Qué opinan los presidentes de los principales bloques sobre la idea de reducir los Concejos Deliberantes

La senadora Nidia Moirano confirmó horas atrás que va a presentar un proyecto de Ley en el Senado de la Provincia de Buenos Aires para reducir a la mitad la composición de los Concejos Deliberantes de los 135 municipios bonaerenses.

La iniciativa fue dada a conocer en el programa Allica y Prieta a las 12 que se emite por La Nueva Play, en el cual la senadora se mostró a favor de achicar los gastos de la política. Moirano ya había propuesto unificar las cámaras de Diputados y Senadores bonaerenses con el mismo objetivo

"La Nueva" le consultó a los presidentes de los principales bloques que componen el legislativo bahiense y aparecieron más dudas que certezas sobre el tema.

"Creo que hay un montón de cosas para debatir, sin embargo el impacto del Concejo Deliberante en el Presupuesto municipal no es significativo, ya que por ley no puede superar el 2 % del total de los recursos de la comuna", explicó Gisela Ghigliani (Frente de Todos)

Al mismo tiempo aseguró que "no se por qué a la senadora Moirano le dejó de preocupar la unificación de las cámaras bonaerenses y ahora larga esta idea. Desde el Municipio podrían, por ejemplo, actuar directamente sobre la planta de funcionarios que tienen en la actualidad para achicar esos gastos", dijo.

"Es una idea oportunista, sin analizar las cuestiones de fondo y por manifestarse a favor de la antipolítica siempre. No me opongo nunca a la discusión, pero en serio, no de manera espasmódica cada dos años", explicó.

Por su parte, Adrián Jouglard (Juntos) le dio apoyo a la idea, aunque manifestó algunas dudas respecto a cuestiones reglamentarias.

"Es una posibilidad analizar el tema, aunque creo que si se reduce de 24 a 12 concejales, los ingresos de los nuevos ediles deberían darse todos en una misma elección", dijo.

"Hay que tener en cuenta que la reducción afectaría a los partidos más chicos y vecinalistas porque, por ejemplo, si en lugar de 24 seríamos 12, 7 bancas de las actuales serían para nuestra fuerza política y 5 para el Frente de Todos", explicó.

"Además sería complejo juntar las voluntades para tratar algunos proyectos sobre tablas e incluso habría alguna afectación al funcionamiento de las comisiones", agregó.