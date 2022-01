Berni: "La responsabilidad de los intendentes no se limita a poner cámaras"

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dijo esta mañana que "los intendentes no entienden que su responsabilidad no se limita a poner cámaras, sino que deben generar otras políticas de inclusión, de educación y de trabajo", al llegar a Bahía Blanca en medio del Operativo Sol para entregar materiales y mantener una reunión con la cúpula policial local.

"No es que no me convenzan las cámaras, porque en materia de seguridad cualquier aporte es bienvenido, pero me parece que no es solamente una cámara sino que necesitan un montón de elementos auxiliares", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, el funcionario señaló que "hay localidades que cobran tasa de seguridad y la cámaras son un desvío de recursos importantes".

"Muchos se encaprichan en seguir poniendo cámaras cuando en realidad la situación amerita otro tipo de abordaje —continuó—. Uno es respetuoso de esa autarquia que tienen los municipios; pero a veces hay que entender la necesidad de equipamiento en materia de seguridad sin empecinarse con las cámaras, y que dejen de ser un negocio para unos cuantos".

Berni dijo también que "estamos todos de acuerdo que la inseguridad no se combate solo con policías" porque eso "sería tener una mirada muy reduccionista".

"Tienen que haber politicas de inclusión, de accesibilidad, que permitan mayor captación de la franja etaria delictiva hacia programas de trabajo. Los países con menos tasa delictiva no son los que más policías tienen, sino los que mejor educación tienen. Argentina hoy está atravesando una crisis de autoridad, que viene desvirtuada en algunos casos desde la concepción de la familia. Hay una gran cadena de responsabilidades", mencionó.

El ministro también ofreció su visión sobre el debate para dividir la Provincia, la renuncia de Emiliano Álvarez Porte a la secretaría Municipal de Seguridad y la importancia de Bahía Blanca.

"Más que dividirla, preferiría regionalizar. Dividir la Provincia, descuartizarla de acuerdo a las interpretaciones políticas y los resultados electorales, no es lo mejor. Creo en las uniones, dividir es una palabra chocante", afirmó en el primer caso.

"Son temas totalmente domésticos, que tienen que ver con la responsabilidad y la función del intendente. Nosotros estamos abocados a la supervisión del Operativo Sol", respondió sobre el segundo tema.

"Bahía Blanca es una de las ciudades más importantes de nuestra Provincia y merece la atención. La provincia de Buenos Aires no se termina en el conurbano", refirió sobre las recurrentes visitas a la ciudad.

Berni contó que el actual Operativo Sol, que abarca desde Patagones hasta Claromecó, implica un movimiento de más de 7 mil efectivos.

"Por ahora viene resultando. Tenemos muchas perspectivas, entusiasmo y tranquilidad de generar este Operativo Sol", contó.

"El secreto de este operativo es la logística, el abastecimiento que necesitan los hombres desplegados a lo largo de los centros turísticos. La Policia no lo tenía y en estos dos años lo más importante que hemos hecho fue restablecer el sistema logístico para su normal funcionamiento y operatividad", relató.

Por último, señaló que desde la visión política tiene "fuertes diferencias" con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, aunque "no las oculto".

"En la gestión tengo una responsabilidad que llevar adelante. Esto no es un club de amigos y eso se evidencia en los resultados. Este último año hemos tenido, a pesar de la crisis que ha generado la pandemia, un 27 % menos de delitos de la Provincia; hemos revertido la capacidad operativa", subrayó.

"Una cosa es la visión política y la preparación para una elección y otra cosa es la gestión. La gestión pública no cambia, estamos trabajando para sentar las bases y para tener un programa de seguridad que tenga sustentabilidad en el tiempo más allá de quién ocupe el cargo de ministro", completó.