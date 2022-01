Álvarez Porte y su renuncia: "Me parece que seis años es mucho tiempo en un cargo con tanto desgaste"

La renuncia del secretario de Seguridad de la comuna, Emiliano Álvarez Porte generó sorpresa durante el mediodía de ayer en la comuna.

Lo cierto es que el ahora exfuncionario de origen radical que desde 2015 acompañaba la gestión de Héctor Gay dejó sus funciones por motivos personales y en diálogo con "La Nueva" dio algunas precisiones más sobre el motivo de su alejamiento.

En ese sentido explicó que la coalición que integran el radicalismo, el Pro y la Coalición Cívica atraviesa un buen momento a nivel local y descartó motivos políticos detrás de su dimisión.

"Creo que es.bueno que un gobierno se oxigene y también uno debe hacerlo. El cansancio no solo lo sufre uno sino también la familia y la realidad es que el área de seguridad no es gratificante, no es fácil. Exige una dedicación de todo el tiempo.La mayoría de las veces, son disgustos y malas noticias Prácticamente es ir todos los días a ver vecinos, atenderlos y dar respuestas. Y esa energía que se requiere en este área también necesita renovarse", explicó

."Mañana podría volver a cualquier barrio de la ciudad porque los he recorrido todos, la conducta y el.compromiso con el que desarrolle mi tarea me lo permiten. Asi que me voy conforme. Tengo una profesión y soy docente, tampoco esto significa que renuncie a la política, pero la gestión en seguridad conlleva un sacrificio que en este momento no puedo hacer", sostuvo.

Consultado por la respuesta que le dio Gay ante la presentación de su renuncia dijo que "el intendente lo entiende y sabe que puede contar conmigo en cualquier circunstancia".

"La convivencia en la coalición que formamos goza de muy buena salud en este momento y debería continuar de la misma manera", puntualizó.

Además de Álvarez Porte renunció el subsecretario de Deportes, Bernardo Stortoni, quien manifestó que era momento para dar el paso al costado después de 10 años en la gestión y dejará el Municipio el 1 de febrero para dedicarse a la actividad privada.