El Súper Rugby ya tiene a sus campeones en Nueva Zelanda y Australia

Crusaders (Nueva Zelanda) y Reds (Australia) se consagraron esta madrugada campeones del Súper Rugby 2021, en los certámenes de sus respectivos países.

En el primer caso la franquicia de Christchurch logró el quinto título consecutivo (sumando las ediciones en las que participó Jaguares de nuestro país) al ganarle a Chiefs por 24 a 13.

El partido se jugó en el estadio Orangetheory (Christchurch) y fue arbitrado por Ben O'Keefe.

Crusaders sumó vía tries de Sevu Reece y Will Jordan, más tres penales, una conversión y un drop de Richie Mo'unga. En Chiefs los puntos llegaron a través de su fullback, Damian McKenzie (un try, dos penales y una conversión).

Mirá el compacto:

Super Rugby Aotearoa | Crusaders v Chiefs - Final Highlights



The @crusadersrugby showed their trademark grit to secure a fifth-straight Super Rugby title, overcoming a gallant @ChiefsRugby side in Christchurch.#SuperRugby #SkySuperRugbyAotearoa #CRUvCHI pic.twitter.com/urCHPukkQ2 — Super Rugby (@SuperRugby) May 8, 2021

Todo de O'Connor

En un partido vibrante Reds se consagró campeón ante Brumbies, al que derrotó 19 a 16, y vengó la final perdida en la edición anterior.

En el ganador todos los puntos llegaron gracias a su capitán y apertura, James O'Connor: el try ganador a los 85m. más una conversión y cuatro penales.

Se jugó en el estadio SunCorp de Brisbane, donde arbitró Nic Berry.