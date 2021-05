Hora, TV y formaciones: Independiente y Colón definen al otro finalista

Independiente y Colón definirán hoy el segundo finalista de la Copa de la Liga Profesional.

La semifinal se disputará desde las 19 en el estadio San Juan del Bicentenario, con el arbitraje de Diego Abal y transmisión de TNT Sports y Fox Sports Premium.



El "Rojo" y el "Sabalero" saldrán a jugar con conocimiento del rival que enfrentarán en la final del próximo viernes, ya que la primera semifinal entre Racing Club y Boca Juniors se jugará desde las 15 en el mismo escenario.



Tal como le sucedió a ambos en los cruces de cuartos de final, en caso de igualdad en el tiempo reglamentario, el ganador se definirá directamente con tiros desde el punto penal.



Independiente empató sin goles contra Estudiantes en el estadio Uno de La Plata y en los penales se impuso por 4-1 con el arquero uruguayo Sebastián Sosa como figura.



Colón, por su parte, eliminó por la misma vía a Talleres (5-3) luego empatar 1-1 en el Cementerio de los Elefantes de Santa Fe.



En la primera fase, Colón fue uno de los dos mejores equipos ya que finalizó en el primer puesto de la zona A con 25 puntos producto de siete triunfos, cuatro empates y dos derrotas.



La campaña del equipo dirigido por Eduardo Domínguez fue de mayor a menor ya que ganó los primeros cinco partidos y en las siguientes ocho fechas cayó en la irregularidad y solo consiguió dos victorias.



Sin embargo, esos números le alcanzaron al "sabalero" para ser el mejor de su zona por encima de Estudiantes, River, Racing y San Lorenzo, que quedó afuera por diferencia de gol.



El camino del "Rojo" de Julio Falcioni fue más complicado y recién pudo asegurarse su lugar entre los cuatro mejores en la última fecha.



Luego de la derrota en el debut ante Lanús, el conjunto de Avellaneda tuvo su mejor racha con cuatro triunfos consecutivos (Patronato, Gimnasia, Newell's y Sarmiento) pero después se sumergió en un mar de dudas tras las derrotas ante Vélez, Talleres y el polémico clásico contra Racing Club.



La caída en casa ante Atlético Tucumán puso en peligro la clasificación pero en la última fecha le ganó a Huracán en Parque de los Patricios y recibió la ayuda de su próximo rival ya que Unión no pasó del empate ante Colón en el clásico.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Si bien lo que está en juego es una Copa Nacional, el "Rey de Copas" tiene a cuestas los 19 años de la conquista del torneo Apertura 2002 aunque haya ganado tres títulos internacionales (Copa Sudamericana 2010 y 2017 y Suruga Bank 2018) después del logro del aquel equipo de Américo "Tolo" Gallego.



Colón todavía lamenta la oportunidad perdida en la final de la Copa Sudamericana 2019 con el masivo e histórico apoyo de sus hinchas en Paraguay pero se ilusiona con volver a estar cerca del primer título oficial luego de 116 años de historia.



En el plano futbolístico, los dos entrenadores sufrieron bajas importantes pero en este punto, Eduardo Domínguez es el más perjudicado ya que tres integrantes de su habitual defensa de cinco no podrán ser de la parte.



El lateral derecho Eric Meza fue expulsado ante Talleres y después los zagueros Paolo Goltz y Bruno Bianchi sufrieron sendas lesiones musculares.



El DT se inclinó por Nicolás Leguizamón en lugar del colombiano Wilson Morelo para acompañar en ataque a Luis "Pulga" Rodríguez, máxima figura del equipo.



En el "Rojo" la ausencia más importante pasa por el mediocampista Lucas "Saltita" González, una de las mejores apariciones de las divisiones inferiores del club.



En su lugar, Falcioni probó con Gonzalo Asís, habitual lateral derecho, en el último partido contra Guabirá y si bien cumplió no tiene las mismas características que González.



Además, el entrenador modificará el lateral izquierdo por la suspensión de Thomas Ortega (ingresará Lucas Rodríguez) y Domingo Blanco no llega en las mejores condiciones físicas luego de sufrir una sobrecarga muscular en la última presentación.

-Probables formaciones



-Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Insaurralde y Lucas Rodríguez; Gonzalo Asís, Lucas Romero y Domingo Blanco; Sebastián Palacios, Silvio Romero y Alan Velasco. DT: Julio Falcioni.

-Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Rafael Delgado, Gonzalo Piovi y Gonzalo Escobar; Alexis Castro, Federico Lértora y Rodrigo Aliendro; Luis Rodríguez y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.



-Árbitro: Diego Abal

-Estadio: San Juan del Bicentenario.

-Hora: 19:00.

-TV: TNT Sports y Fox Sports Premium.