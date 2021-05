“Creo que en este momento el hockey de la ABH es uno de los más importantes del país”

Marcela Domenech le entrega el premio a la montehermoseña Francisca Duarte, la mejor jugadora del Regional Sub 14 de 2019. Fotos: Archivo-La Nueva.

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Aníbal Fernández fue electo el pasado fin de semana por segunda vez como presidente de la Confederación Argentina de Hockey y entre los nuevos integrantes de comisión hay presencia regional.

Se trata de Marcela Domenech, quien asumió como vocal del Tribunal de Disciplina y que es además vicepresidenta de la Asociación Bahiense y dirigente de Atlético Monte Hermoso y de la Federación Bonaerense.

"Es un orgullo inmenso ser la vicepresidenta de la ABH y poder estar en la Confederación. Y tener este cargo con un presidente como Aníbal Fernández es doble el orgullo", le contó Marcela a La Nueva.

"Considero -agregó- que (Fernández) es una persona de gestionar, involucrarse y sumamente inteligente. Sé que va a lograr cosas importantes para el hockey argentino, creo que esta segunda gestión va a ser aún más importante con logros más grandes", se ilusionó.

Luego de su interrumpido mandato en 2016, Fernández reemplazará a Miguel Grasso en el cargo hasta 2025.

“(Fernández) Se presentó y nos dijo que volvió para terminar con muchas cosas que le quedaron pendientes. Con objetivos que no se pudieron cumplir, se quedó con ganas de mucho más", contó Domenech, quien también es Directora de Torneos de la CAH, cargo que -entiende- quedaría relegado por el momento.

"Uno de los objetivos de esta gestión es estar más cerca de las afiliadas del interior, que la Confederación esté presente en todas partes. Eso es por ahí lo que siempre falta un poco, a los del interior nos parece que el hockey solo está en Buenos Aires, el objetivo es sacar esa idea”, señaló.

Nilda y el presente

Si bien nació en Quilmes, se crió en Berazategui y vivió en varios puntos del país, Marcela se define como montehermoseña por adopción, lugar donde se asentó hace más de una década.

Siempre ligada al hockey, donde llegó por ser el deporte elegido por sus hijos: María Victoria, Gonzalo y María Sol.

Una situación con el pase de Victoria a Sportiva (en 2006) la cruzó con Nilda Cantú expresidenta de la ABH y símbolo del hockey de Bahía y la región.

“Nilda no sé si vio algo en mí, pero me invitó a participar y estuve ese año como colaboradora y al año siguiente asumí como Secretaria. Cuando ocupo una función me gusta involucrarme al 100%, eso debe haber sido algo de lo que vio Nilda", explicó Domenech.

Tras dar un paso al costado junto con la conducción de Cantú, regresó a la ABH con Patricio García y este año comienza su segundo mandato como vicepresidenta junto con Diego Andrade como presidente, en un contexto especial.

"El 2020 iba a ser un año muy importante en cuanto a proyectos, pero se vieron truncados por la pandemia. Tratamos de reinventarnos y hacer todo lo que pudiéramos de manera virtual y lo poco que se pudo hacer en cancha", señaló.

"Con la comisión le dimos el puntapié para que Diego se animara a ir por otra gestión, porque la verdad que quedaron muchos proyectos truncos y no podía irse sin llevarlos a cabo. Él gestiona muy bien y tiene un impulso increíble, que más de una vez es el que nos empuja a todos a seguir", entendió Marcela.

Pese a ser tiempos particulares y difíciles, el hockey de nuestra región sumó varios motivos para alegrarse en los últimos días, como por ejemplo la nuevas alfombras de Puerto Belgrano e Independiente de Dorrego y el proyecto de que Monte Hermoso cuente con la primera cancha de agua de la zona.

"Creo que es un momento en el que el hockey de la ABH es uno de los más importantes del país, porque tenemos un seleccionado mayor entre los mejores, Leonas, Leoncitas, chicas con un gran futuro, clubes muy importantes que día a día ponen todo su esfuerzo para estar como están, que en todo momento apuestan al futuro. La gestión va acompañar todo esto que se está logrando, la idea es ayudar y traer cosas para Bahía y la zona para seguir creciendo", cerró Marcela.

Un problema a resolver

En junio de 2019, la Asociación Bahiense de Hockey cumplió un viejo anhelo con la inauguración de la cancha propia (en conjunto con el Municipio) en el Complejo Deportivo Las Tres Villas.

La misma fue presentada con el Torneo Regional Sub 14, le sirvió a distintos clubes para poder practicar y jugar en sintético y, entre otras cosas, fue el lugar de cierre para aquella temporada en un día a puro hockey, con entrega de premios incluida.

No obstante, desde su inauguración, el lugar sufrió vandalismo y destrozos de todo tipo.

"Dentro de las cosas que tenemos para llevar a cabo es cercar todo el predio de la cancha porque lamentablemente todo lo que se hace dura días o se pierde. El año pasado habíamos hecho bancos de suplentes, mesa de control... y se perdió. Para arrancar el Torneo Preparación lo habíamos hecho de nuevo y volvieron a romper todo. Eso es algo pendiente (lo del cerco) que ojalá más temprano que tarde lo podamos hacer para que lo que se invierte en la cancha no se pierda en poco tiempo", se lamentó Domenech.

"Creo que este año -agregó-, más allá de que tenemos un proyecto importante con el Coordinador Deportivo, a nivel institucional sería eso de la cancha y ver la posibilidad de tener la sede ahí también, para tener más pertenencia. Hay un montón de proyectos...", señaló.

Para celebrar

Los sintéticos de arena que sumaron Independiente de Dorrego y Puerto Belgrano, más el firme proyecto de que Monte Hermoso cuente con la primera cancha a base de agua de la región son algunas de las buenas noticias del hockey de la ABH en los últimos tiempos.

"A nivel a Asociación, la cantidad de canchas y la alegría que tiene los dirigentes y los medios de los clubes de poder seguir creciendo, es un logro inmenso. Lo de Independiente es una cosa increíble, siendo tan joven en la actividad que ya cuente con cancha es increíble. Y Puerto, que si bien es uno de los clubes fundadores, desde hace unos años tuvo un impulso importante con una dirigencia con muchas ideas y muy trabajadora", enfatizó la vicepresidenta.

"Como montehermoseña y dirigente del club, me llena de orgullo saber que vamos a poder contar con un sintético de arena y otro de agua. Eso y todo el conjunto de canchas que tiene la ABH, nos da un gran panorama para traer torneos", afirmó.