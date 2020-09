Independiente cumplirá un gran sueño que disfrutará todo Dorrego

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

El crecimiento del hockey a nivel nacional y el vivir de cerca la gloria de Atlético Monte Hermoso fueron algunas de las causas que hicieron que este deporte desembarcara en Coronel Dorrego hace no tanto tiempo atrás.

Con gente del club montehermoseño como impulsores, el deporte del palo y la bocha se empezó a jugar en 2012 en esta localidad.

Unos años después y con mucho esfuerzo de por medio, el rojo está cerca de cumplir un gran sueño: la cancha de sintético.

“Esto genera un punto de esperanza y de empuje; ojalá sea el puntapié para seguir para adelante”, le contó a La Nueva., Guillermo García, integrante de la comisión directiva del club y de la subcomisión de hockey.

Con la alfombra ya comprada a una empresa de Buenos Aires, antes de fin de año el sintético podría ser una realidad para este club que forma parte de la Asociacón Bahiense de Hockey desde 2018.

“Hace un par de años empezamos a charlar para poder generar los recursos y tener nuestra propia cancha de sintético. Cuando empezamos a jugar en la ABH, todas las chicas y los padres insistían con que teníamos que tener nuestra cancha y desde ahí empezaron a surgir ideas para poder lograr ese sueño”, agregó Guillermo.

Entre 2014 y 2017, Independiente formó parte de la Liga de Tres Arroyos y en 2018 se sumó a la ABH.

El primer año fue siempre visitante y en 2019, hizo las veces de local en Monte Hermoso.

“Estamos muy agradecidos a toda la comuna de Monte que nos prestó la cancha y al club, que junto a todo su personal, nos generaron todas las comodidades para que podamos entrenar durante la semana. Fue una mano muy grande”, destacó Guillermo.

El desembarco del hockey en Dorrego fue una alternativa clave para que, sobre todo las chicas, tuvieran un deporte grupal y masivo para disfrutar. Hoy el club ya cuenta con grupo de 80 jugadoras.

“Pensá que en Dorrego somos 12 mil habitantes y como deportes grupales hay algunos bajo techo en el Polideportivo Municipal, pero después casi no hay deportes grupales femeninos. Esto generó una gran expectativa y movimiento en todo Dorrego. Creo que Monte Hermoso fue muy importante también, porque tenerlo tan cerca y vivir lo bien que le iba y cómo tenían la cancha, fue una gran motivación para que nosotros nos pusiéramos a trabajar en esa línea. Tuvimos un gran apoyo de ellos, sobre todo de la parte técnica en un principio”, admitió García, padre de Amparo, jugadora del club.

De la mano de todo un pueblo

Una vez que la idea se echó a rodar, todo el club se puso detrás del objetivo de conseguir los recursos para poder adquirir la alfombra.

A esto también se lo sumó gran parte de la población, en apoyo al único club con hockey del lugar.

“La subcomisión es un grupo de padres muy trabajadores, se le ocurrieron muchas ideas para generar recursos y empezar a ahorrar para comprar la cancha. Hasta que decidimos dividir la cancha en metros cuadrados y salimos a venderla. No sólo tuvimos el apoyo de la gente que pertenece a hockey sino de todo el club, desde la dirigencia y el resto de las actividades. Ellos nos fueron dando una mano para ir comprando los metros. También fuimos a ver muchas empresas, a las que invitamos a que colaboren con mayor cantidad de metros. De esa manera fuimos generando un ahorro, hasta que llegamos aproximadamente al 50% del valor y logramos comprar la cancha”, explicó Guillermo.

Con esa parte de la inversión hecha, ahora es el turno de poner en valor el lugar donde irá emplazada la cancha, que estará dentro del propio predio del club.

“La cancha ya está comprada; para toda la base donde va a estar apoyada nos está dando una mano importantísima el Municipio de Coronel Dorrego, con las maquinarias, entoscado y un montón de materiales. Así como también estamos muy agradecidos por la ayuda que nos ha dado siempre todo el club y sus socios, los padres, el cuerpo técnico y, sobre todo, las chicas que dejaron todo para que esto sea una realidad. Al igual, por lo importante que fueron en su momento la Liga de Tres Arroyos, Monte y ahora la ABH”, agradeció el dirigente.

Ir por más

De 2012 hasta hoy el hockey de Independiente fue creciendo y está cerca de dar un paso fundamental en su historia, que pretende ser una bisagra en su futuro.

Entre tanta gente referente que tuvo nexo entre Monte y Dorrego se encuentra Macarena Flores, coordinadora y entrenadora de la institución y tiempo atrás parte de la época dorada del Atlético como jugadora.

“Maca siempre me dice, el objetivo no era llegar a tener la cancha. Este es el comienzo para el proyecto hacia adelante, porque la cancha nos puede abrir un montón de puertas para otras cosas: que podamos competir en otras ligas, para que se acerquen más nenas y estén entusiasmadas en practicar un deporte o que podamos ser una atracción regional de pueblos de la zona. Es decir, que miremos hacia adelante, no que lleguemos hasta acá y listo; que esto nos permita pensar en grande, teniendo un sueño mucho mayor”, cerró Guillermo.

En pocos días más, Indrpendiente cumplirá otro gran sueño que disfrutará todo Dorrego.