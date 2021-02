La ABH tiene nuevo coordinador deportivo: "Es un gran desafío y trataré de estar a la altura"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

La Asociación Bahiense de Hockey presentó el pasado viernes a su nuevo coordinador deportivo, Nicolás Montes, quien reemplazará en el cargo a Sergio Nasso.

"Es un desafío muy grande para mí, si bien ya vengo desarrollando esta tarea hace años, siempre lo hice en clubes: trabajé ocho años en El Nacional como coordinador y fui pasando por varios funciones", le contó Nicolás a La Nueva.

"Me encuentra en mi mejor momento, pero también es un desafío muy grande y trataré de estar a la altura de las circunstancias", señaló Montes, Suarense de 36 años, con pasado también en los seleccionados locales y quien viene de desarrollar una tarea similar en Boca de Coronel Suárez.

-¿Cuál fue tu primera reacción cuando te contactaron desde la ABH?

-Lo primero que le dije a Diego (Andrade, el presidente) fue que me sorprendía gratamente su llamado, que consideraba que Bahía tiene entrenadores y gente capacitada en el hockey con muchísima más experiencia que yo, que me resultaba raro (su llamado). Pero a la vez entendí cuando el me explicó que quería generar un cambio con una persona que sea imparcial a todas las instituciones, pero que también conozca la Asociación y a los entrenadores. Y según lo que él estuvo hablando, muchos habían dado buenas referencias mías y eso deparó que me ofrezca el cargo. Obviamente que tuve que pensarlo, porque es un desafío muy grande, pero uno siempre trabaja, sueña, lucha, se capacita y le dedica muchas horas al deporte para seguir creciendo y tratar de trascender en él. Y esta oportunidad creo que es un trampolín para todo eso.

El Sub 14 de Bahía festejando en casa.



-Imagino que tu experiencia en este tipo de trabajo, fue algo que te ayudará para desempeñar esta función y que te dio la confianza para dar el sí...

-Sí, yo creo que la función es ser un gestionador y un puente entre dirigentes, jugadoras, entrenadores... y creo que a lo largo de los años, al desarrollar siempre esa función durante tantos años, siempre coordinando gente, ya que también me tocó trabajar en el Municipio de Bahía Blanca y de Suárez, me siente capacitado. Tengo una relación de amistad y respeto con la gran mayoría de los entrenadores de Bahía Blanca. Al haber estado tantos años ahí y siempre participando en procesos de los Seleccionados de la ABH, la verdad que tengo una gran afinidad con muchos de ellos. Ahora el desafío es ver de qué manera logramos juntar a los mejores entrenadores de Bahía, los chicos que quieren crecer, que ya se vienen desarrollando, para encarar otro año que otra vez nos agarra con un poco de incertidumbre pero esta vez con muchas mas certezas que con las terminamos el año pasado.

Debido a la pandemia, el año pasado no hubo competencia oficial a nivel local, regional ni nacional. Algo que, por el momento, cambiaría en este 2021 ya que se jugaría en los próximos días un certamen local a modo de preparación para la competencia oficial y en la segunda mitad de año, los Seleccionado Mayores verán acción a nivel país.

Diego Andrade (presidente de la ABH) y Nicolás Montes (Coordinador Deportivo).



-¿Cuáles son algunos de los objetivos de tu proyecto en este nuevo cargo?

-Yo presenté un proyecto con 5 puntos a los cuales me quiero ocupar a lo largo del año. En esta primera instancia hay que esperar que la ABH termine de organizarse con los clubes y que armen la planificación del año, desde mi función en lo inmediato es empezar a hablar con todos los entrenadores, para unificar criterios y acercar las partes. Para empezar a armar los cuerpos técnicos en los Seleccionados, que si bien este año tenemos competencia en Mayores nada más y recién en octubre, queremos iniciar los procesos de Sub 19, 16 y 14 para empezar a plantar los cimientos para le 2022 y tratando de buscar una competencia más cercana en el segundo semestre del año. Armar los cuerpos técnicos es el primer desafío que tengo.

-¿El hockey de Caballeros siempre es un tema que está en la orbita y, en cierto punto, preocupa?

-Ese es un tema que me gusta mucho porque me tocó trabajar mucho ahí, todos los que estamos en el hockey sabemos que el hockey de Caballeros es algo que genera entrenadores, árbitros, dirigentes. Sabemos que es una rama que siempre está en e peligro de extinción porque cuesta mucho generar competencia, cuesta que los chicos empiecen. El objetivo será buscar alternativas y el Seleccionado tiene que ser el espejo para que muchos chicos quieran arrancar, trataremos de difundir el hockey de Caballeros que para mi es súper importante.

Dichiara, Etulain, Donati, Larsen y Costa Biondi, las representantes de la ABH en los Seleccionados.



-¿Ya tenés pensando los nombres de los entrenadores, sobre todo en los Seleccionado Mayores?

-Tengo pensando cuales son los nombres con los que quiere empezar a hablar, pero obviamente que hasta que no hable personalmente con ellos y ver cuales son las ideas y cual es la disponibilidad que tienen para la Asociación ahí decidiré. Esta claro que la persona que trabaje para la ABH, sabe que el Seleccionado es un honor pero también un compromiso del que hay que estar a la altura y dedicarle mucho tiempo durante dure el proceso. La jugadora que va al Seleccionado tiene que sentir que está en el mejor lugar que puede estar en ese momento. Es nuestra obligación que esa organización se optima, que los entrenadores estén a la altura y que tengan muchas ganas de trabajar y que la Selección siga creciendo. Primero quiero hablar con los entrenadores que tengo cercanía y que creo que tienen un perfil para dirigir el Seleccionado y en base a eso ver cuales son los nombres en cada una de las categorías.

En el 2019 -último año de competencia oficial- el seleccionado femenino mayor de la ABH, dejó nuevamente la vara muy alta a nivel nacional.

El tercer puesto conseguido en Mendoza significó el segundo podio para el combinado principal y la séptima medalla para el hockey de nuestro medio, teniendo en cuenta todas la categorías.

El equipo de Bahía que ganó el bronce en 2019.



-¿Qué la vara esté tan alta supongo que será un lindo desafío y, en cierto punto, una especie de presión, no?

-Cuando uno empieza a estar en desafíos mas importantes o que la competencia tiene otra jerarquía, obviamente que la presión es mayor, pero esa es la parte linda de que cuando va creciendo dentro del deporte, tiene que prepararse para eso. No es una solo una Asociación que en los últimos años ha crecido un montón, sino que es una Asociación que ha sido un trampolín para que muchas jugadoras estén jugando en el Metropolitano o estén en procesos de Leonas o Leoncitas; es una Asociación con muchos entrenadores de jerarquía, el Coordinador que estuvo anteriormente, Sergio Nasso, todos sabemos la trascendencia y jerarquía que tiene. Todos nos formamos, aprendimos y crecimos al lado de él... por todo esto, el desafío es muy grande. Pero cuando uno acepta algo no tiene que pensar tanto en esa presión sino en trabajar para dar lo máximo para la gente que confió en uno.