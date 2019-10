El hockey en sus años más gloriosos: “Se juntaron las mejores camadas de la historia y, encima, son hinchas de Bahía”

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

“¿Por qué lo logramos nosotros? Esa pregunta me supera; no sé”.

Con esa sinceridad Sergio Nasso, entrenador del Seleccionado Mayor de la Asociación Bahiense de Hockey, resume -en parte- los años más gloriosos de la historia de Bahía a nivel nacional, codeándose con las potencias.

“Los resultados surgen a partir de dos camadas que se encontraron y que justamente, son las mejores que dio Bahía en su historia”, entendió Nasso.

Poder mantenerse puede ser otra de la explicaciones.

“Jugadoras como las que hay en este momento, juntas, nunca hubo. Es un grupo, no te digo estilo a la Generación Dorada del básquet, pero que nosotros consideramos como un proceso similar. Y con las otras categorías están surgiendo camadas que vienen laburando muy bien; eso surge de los clubes”, elogió.

“Seguramente -agregó-, las canchas sintéticas y los perfeccionamientos te hacen mejorar, pero a los otros seleccionados también. Entonces, ¿por qué los buenos resultados los logramos nosotros? Esa pregunta me supera; no sé”, insistió.

Esta intención de encontrar respuestas al éxito surgió después de que, el fin de semana, el combinado de nuestro medio agregara otro hecho histórico a su currículum, consiguiendo por segundo año consecutivo el tercer puesto en el Campeonato Argentino, la élite de la disciplina.

“Las jugadoras del Mayor son hinchas del Seleccionado, son hinchas de Bahía y sienten la camiseta. Se matan por sus clubes y también se matan por Bahía. Dan todo, como lo hacen todos los sábados para sus clubes. Eso es un plus que por ahí otros seleccionados no lo tienen tanto, porque nadie quiere ir a perder, pero no lo sentís de la misma manera. Eso no se entrena, será de tantos años de estar, del sentido de pertenencia...”, agregó el entrenador.

El naranja salió segundo en su grupo tras vencer a Misiones (4-0), empatar con Tucumán (1-1) y caer ante Córdoba (0-1). Luego quedó eliminado en semis ante el local Mendoza por penales (2-3, tras igualar 0-0) y posteriormente venció por primera vez en su historia a Buenos Aires, por shoot out (2-0; 0-0).

“El objetivo era claramente mantener la categoría, que fue difícil. Una vez que se logró estábamos más tranquilos, todo lo que venía sumaba. Estando ahí la idea mínima era mantener la posición”, señaló Sergio.

“Esto no es menor para nada, pero estar en la final hubiera sido algo tremendo. Más aún porque antes con estos equipos no teníamos chances, nos mataban. Nos hacían de a 6 o 7 goles, pero nos podían hacer los que querían, no pasábamos mitad de cancha. Dependíamos de lo que ellos erraban”, reconoció Nasso, quien volvió al Mayor luego de cuatro años.

Bahía fue el único que logró repetir podio en 2018 y 2019, luego del bronce conseguido el año pasado en Buenos Aires.

Tomando ambos torneos, son ocho las jugadoras que vivieron las dos experiencias (ver aparte).

“Me quedo con el equipo, con todo el viaje. Fue un torneo redondo, que cierra por todos lados, desde lo deportivo y desde lo grupal. El equipo está cada vez más sólido. Jugamos contra todas las potencias y, con errores y aciertos, les jugamos de igual a igual”, redondeó el DT.

Con el bronce conseguido en Mendoza el último domingo, ya son siete los podios nacionales para la ABH contando los seleccionados de todas las categorías (ver aparte).

El primero fue en 2010 con el tercer puesto del Sub 18, que se jugó en Salta.

De aquel logro a este último hay tres jugadoras que se repiten, casi 10 años después: Valentina Costa Biondi, Florencia Donati y Luciana Argüello.

Parte del Seleccionado Sub 18 antes de viajar a Salta, donde consiguió el primer podio para la ABH.

En esos años hubo dos combinados que lograron jugar una final nacional.

El primero fue el Sub 18 en 2012 (dirigido por Javier Soquiransky) y el otro el Sub 16 en 2019 (Cristian Bossia).

Las dos veces el verdugo en la final fue Buenos Aires (1-5 y 0-1).

Mote y Cristian también dieron su visión sobre esta época de gloria.

“Creo que se da porque hay una camada de entrenadores muy abocados al progreso del deporte, a una Asociación también involucrada en ese progreso y a los clubes que, de a poquito, se fueron involucrando en la proyección de canchas sintéticas. Y hubo también camadas de jugadoras de buen nivel que ayudaron a que las cosas sean más fáciles. El trabajo es lo que va a hacer que esto siga perdurando en el tiempo”, señaló Soquiransky.

El Sub 16 fue subcampeón argentino en 2018.

“Cada vez los clubes están trabajando más a conciencia y le están brindando a los seleccionados mejor calidad de jugadoras. Y hay mucho talento, eso seguro. Y las chicas juegan como si fuera un club, ya se conocen. Los resultados también son la base para mantener los procesos y la idea, más allá de quien esté a la cabeza”, apuntó Bossia.

“Las chicas -agregó- han recuperado el amor a la naranja. Encontraron la motivación. Se intensificó tanto la labor en los clubes, se hizo tan competitivo el campeonato local y es tan bueno, que eso genera que en la Selección se quieran ganar su lugar”, entendió.

El desafío pasa por mantener el nivel.

“La manera de seguir es trabajando como lo estamos haciendo, no me cabe la menor duda. Aunque mantenerse es la parte más difícil”, cerró Nasso.

El récord de Costa Biondi y las que repitieron bronce

-Siempre está. En los siete podios que tiene la ABH a nivel nacional, en seis estuvo presente Valentina Costa Biondi (foto). En el único que no formó parte, por una cuestión lógica de edad, fue en el subcampeonato del Sub 16 en 2018.

-Cinco de siete. Bianca Donati (foto), Luciana Argüello y Bárbara Dichiara solo no tienen dos de las siete medallas de Bahía.

-Históricas. Ocho jugadoras estuvieron presentes las dos veces que el Mayor consiguió el bronce: Costa Biondi, Argüello, Dichiara, Lucía López Izarra, María Itatí Ruilópez, Julieta Kluin, Gabriela Ludueña y Marina Urruti.

-Récord. En los últimos cuatro años, Bahía cosechó cuatro medallas.

Números y datos

La Asociación Bahiense de Hockey acumula hasta el momento 7 podios a nivel nacional con sus seleccionados.





En el año 2015 Bahía logró por primera vez en su historia tener a sus 5 combinados en la élite del hockey argentino. En 2016 -cuando se hizo efectivo- los otros que también cumplían con eso eran Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Desde ese año hasta hoy, estos fueron los resultados del naranja en todas las categorías.



Referencias: - (aún no disputaron el Campeonato Argentino 2019); * lograron el ascenso y ** Campeonato Regional.

Los planteles que hicieron historia

*2019

-Mayor (3° puesto): Valentina Costa Biondi; Ivana Mazars; Luciana Argüello; Bárbara Dichiara; Micaela Gentili; Gabriela Ludueña; Noelia Sueldo; Florencia Donati; Lucía López Izarra; María Itatí Ruilópez; Julieta Kluin; Sofía Macchia; Isabella Orioli; Martina Orioli; Camila Urruti; Marina Urruti; Eugenia Etulain y Agustina Lértora. DT: Sergio Nasso. AT: Nelson Garay. PF: Fernando Agotegaray. Cámara: Claudio Retrive.

*2018

-Mayor (3° puesto): Lucia López Izarra, Josefina Calió, Eugenia Urruti, Marina Urruti, Micaela Gentili, Bárbara Dichiara, Carola Dichiara, Bianca Donati, Agostina Dottori, Gabriela Ludueña, Florencia Scheverin, Valentina Costa Biondi, Itatí Ruilopez, Julieta Kluin, Luciana Argüello, Antonella Cárdenas, Florencia Vallejos, Valentina Zamborain y Lucila Martínez Arana. DT: Martín Berlatto.

-Sub 16 (2° puesto): Yazmín Pallottini, Valentina Rojas, Sofía Currulef, Agustina Danieli, María Cruz Germain, Catalina García Pintos, Sara Fernández, Florencia Orazi, María Paz Aispuro, Martina Agudiak, María Emilia Larsen, Justina Spinelli, Josefina Sebastián, Agustina Etulain, Jazmín Fernández y Lucía Perdigón. DT: Cristian Bossia. AT: Alexis Guastalli. PF: Nicolás Sesma. Cámara: Hugo Pallottini. Jefe de Equipo: Manuela Franco.

*2016

-Sub 21 (3° puesto):María Azul Rossetti, Bianca Donati, Agostina Dottori, María José Macalú, Isabella Orioli, Valentina Costa Biondi, Lucila Martínez Arana, Hébelen Cornejo Cavicchioli, Ivana Mazars, Agustina Lértora, Martina Estévez, Clara Urra, Trinidad Schulz, Abril Loncaric, Valentina Kluin y Carolina Kim. DT: Jesús Sassi.

2012

-Sub 18 (2° puesto): Luciana Argüello, Valentina Costa Biondi, Bianca Donati, Micaela Gentili, Laura Chiáppara, Marina Ducós, Hebelén Cornejo, Agostina Mammarella, Isabella Orioli, Martina Orioli, María Azul Rossetti, Victoria Ayala, Julieta Cornejo, Bárbara Dichiara, Giuliana Dionisio, Antonela Lara, Valentina Zamborain y María José Macalú. DT: Javier Soquiransky y Juan Carlos D’Amato. AT: Mauro Etulain. PF: Luciano Concetti. Cámara: Tomás Rossi. JE: Carolina Quiroga.

2011

-Sub 16 (3° puesto): Jennifer Solange Acuña, Juana Aller, Catalina Calvo, Hebelén Cavicchioli Cornejo, Julieta Cornejo, Valentina Costa Biondi, Bárbara Dichiara, Giuliana Dionisio, Bianca Donati, Luna Esandi, Amparo Fernández, Antonella Belén Lara, Sofía Casanovas, Mariana Laurnagaray, María José Macalú, Isabella Orioli, Florencia Pietrelli, María Azul Rossetti y María Paz Ruilópez. DT: Leonardo Woodward.

*2010

-Sub 18 (3° puesto): Martina Schvartz, Valentina Zamborain, Bianca Donati, Sofía Themtham, Matilde Ficcadenti; Antonella Themtham, Katia Devizzi, Marina Ducós; Luciana Argüello, Estefanía Cascallares, Eugenia Garrote, Sofía Macchia, Alexia Bozbranny, Florencia Donati, Valentina Costa Biondi, Malena Cantarelli, Louisse Bakken, María Victoria Ayala, Lucía Dorado y Lucía Longstaff. DT: Horacio Asensio.