Hockey: la ABH confirmó el nuevo campeonato y renovó autoridades

La Asociación Bahiense de Hockey renovó autoridades y confirmó la forma de disputa del próximo certamen -entre otras cosas-, en la Asamblea General Ordinaria celebrada ayer en el Museo del Deporte.

Tras la misma, se decidió que Diego Andrade continúe por otros dos años como presidente de la entidad (no se presentó otra lista), acompañado por Marcela Domenech como vicepresidenta.

Por otra parte, se votó y definió la forma de disputa del Torneo Oficial de Damas en la línea completa, tras la realización del Torneo Preparación que sirvió banco de prueba luego de un año sin actividad a causa de la pandemia.

El mismo comenzará el próximo 10 de abril y se disputará en dos zonas de nueve equipos, armadas según los resultados de la temporada 2019.

Zona A: los seis equipos de la Copa de Oro más los tres primeros de la Copa de Plata.

Zona B, con los tres restantes de la Copa de Plata y los seis de la Copa de Bronce.

Se jugará un Torneo Apertura y un Torneo Clausura.

El Apertura constará de nueve fechas de Etapa Regular más tres de playoffs y, al finalizar, se definirá un ascenso y un descenso de una copa a la otra de forma directa, y un ascenso y un descenso por promoción, ésta con la sumatoria de puntos de las cuatro categorías de cada club involucrado.

De la misma manera, se jugará el Torneo Clausura, con dos ascensos y descensos para 2022, uno de forma directa y otro por promoción.

Así mismo, ayer también el nuevo Coordinador Deportivo, Nicolás Montes, presentó el proyecto que encabezará durante los próximos dos años.

En ese sentido se confirmó que Javier Soquiransky será el DT del combinado Mayor de Damas y Leonardo Woodward, del Mayor de Caballeros.

En formativa de mujeres estarán: Cristian Bossia (Sub 19), Tomás Rossi (Sub 16) y Pablo Laschiasa (Sub 14 "A").