El año que pasó fue singularmente especial para cada uno de nosotros y nuestras actividades que formaban parte de la ya vieja normalidad.

El deporte en general y el hockey en particular no estuvo exento de esto y pasó un 2020 sin competencia, con entrenamientos y encuentros virtuales y algunos pocos meses de prácticas presenciales.

El presidente de la Asociación Bahiense de Hockey, Diego Andrade, realizó un balance de lo vivido estos meses y proyectó el 2021, en caso de ser reelecto para continuar al frente de la ABH.

“Fue un año que nos castigó bastante en la economía de la Asociación y, lógicamente, de los clubes. Fue un año complicado en lo deportivo y muy duro en lo económico”, resumió Diego, a modo de balance.

“No se pudo hacer nada de lo proyectado –agregó-, sobre todo de lo que teníamos pensado en el predio de Las Tres Villas”.

-¿Cuál fue el momento más complicado de este año?

-Me parece que la vuelta a los entrenamientos, por el miedo lógico de los clubes, las chicas, los padres; ha sido difícil la vuelta en general. Por eso hace tiempo que insisto con motivar a las nenas y a los chicos para que sigan en la actividad. Nosotros tenemos, además de los nueve clubes de la ciudad, Rosario y Sporting en Punta Alta que son muy importantes y no han vuelto a la actividad. En Bahía, La Armonía, tampoco; Villa Mitre recién lo hizo en el último mes y tenemos algunos clubes que no volvieron. No es un detalle menor.

-¿Cuál es el proyecto que quedó trunco o se demoró?

-Lo que más me duele es lo relacionado a lo edilicio, poder cerrar la cancha (en Las Tres Villas), terminar con la obra de iluminación que veníamos conversando. Pero, sobre todo, el cerrar la cancha, porque seguimos sufriendo el vandalismo. Eso y todo lo que tiene que ver con el proyecto institucional que teníamos de arrancar con los Seleccionados Sub 11 y Sub 12, pensando en 3 o 4 años para dar otra vuelta de rosca y que el hockey de la ciudad siga estando bien representado a nivel nacional.

La última semana de febrero o la primera de marzo, la ABH tendrá elecciones, para definir la nueva lista que comandará las acciones del hockey de nuestra ciudad y parte de la región por los próximos dos años.

“En base al pedido del resto de la comisión y de la mayoría de los clubes, la idea es tratar de seguir un par de años más para intentar completar todo este año que quedó trunco. La idea sería seguir porque hay varias cosas por terminar, ganas todavía nos quedan, queremos tratar de redondear varios de los proyectos que teníamos en la cabeza. Siempre y cuando los clubes y los dirigentes en general estén de acuerdo y nos vuelvan a elegir”, avisó Andrade, quien asumió en 2019.

El 13 de marzo, con el comienzo del avance del COVID-19 en nuestra ciudad, la ABH decidió postergar y luego suspender el certamen local. Algo similar pasó días después con la competencia regional y nacional.

-¿En caso de que continúen como comisión, cómo proyectan el 2021 en cuanto a la competencia?

-La idea que manejamos es arrancar en febrero, un torneo de preparación de cuatro fines de semana, con aquellos clubes que tengan su línea completa. Y sobre fines de marzo comenzar el torneo regularmente. Y, a la vez, ver qué hacer con el Coordinador Deportivo y el proyecto general que vamos a desarrollar.

-¿Y a nivel nacional, qué se sabe?

-En el 2021 tanto Confederación como Federación Bonaerense, apuntan a competir sólo en Primera de Damas y Caballeros en torneos nacionales. Y no van a ser clasificatorios ni vinculantes al 2022. Para el 2022 se tendrán en cuenta todas las clasificaciones de 2019. Es medio raro todo lo que va a pasar. A nivel a Federación Bonaerense, la idea es que todos los torneos se desarrollen en el segundo semestre, siempre atentos a la realidad de la pandemia. Veremos cómo vamos a pasar el 2021; trataremos de buscar iniciativas y recursos para que los chicos y las nenas vuelvan a las canchas, tras el impacto que significará haber perdido tanta cantidad de nenas, que seguramente será así, aunque, ojalá, me equivoque.

-¿Se notó una merma en la cantidad de jugadoras?

- A simple vista te podría decir que la merma es no menor a 25 o 30%, me importaría que no desaparezca ninguno de los clubes que está compitiendo en los torneos superiores. Seguramente tendremos que tener alguna iniciativa para aquellos que no completen la línea competitiva. Es lo que más me preocupa, creo que va a ser dura la vuelta a nivel deportivo y económico.

“Nosotros no cerramos todavía el proyecto deportivo en general; hablamos con mucha gente del hockey y nos quedan definir algunas cuestiones. Y, sobre todo, saber si nosotros vamos a seguir, para encarar bien de lleno este año. Al margen de que no jueguen los seleccionados, la intención es seguir con la concentración, scouting de jugadoras, entrenamientos y ver la posibilidad de organizar torneos amistosos con ciudades cercanas para no perder eso tampoco, porque si no ese año perdido no lo recuperamos nunca más”, enfatizó Andrade.

Dentro de un año de tantas noticias complicadas, que dos clubes confirmaran que vayan a colocar sintético (Puerto Belgrano e Independiente de Dorrego) y que haya seis jugadores surgidas de clubes de la ABH entre Las Leonas y la preselección Sub 21, son algunas de las buenos momentos que dejó el 2020…

-Claramente eso fue lo mejor. Aprovecho a saludar y felicitar a la gente de Dorrego y de Puerto y a todos los clubes que han hecho que el año sea más llevadero. La verdad que la construcción de dos nuevas canchas en clubes de la Asociación nos pone sumamente contentos. Y ni hablar que es buenísimo tener seis jugadoras de la Asociación en el proceso de Las Leonas y de Juniors, jugando al máximo nivel.

-¿La cuota pendiente pensando en lo que viene es el hockey de caballeros?

-La verdad que sí, porque es algo que nivel mundial se impone cada vez más. Intentaremos darle mucha más importancia al hockey de Caballeros, intentando hacer algo para, en un futuro, posicionar el hockey de caballeros donde está el de las Damas hoy.