Luciano Franchi: "Se enojaron porque no se votó lo que ellos querían"

Llegó el momento de barajar y dar denuevo; de dejar atrás por un rato los males causados por el coronavirus y enfocarse en el acelerador y el derrape controlado.

Tras cuatro meses de inactividad oficial, el Club Midgistas del Sur reabre sus puertas para la vuelta de acción competitiva al “Héctor Evaristo Plano” de Aldea Romana y la disputa de la primera fecha del Invernal de Midget 2021.

La convocatoria mecánica, a puertas cerradas, se iniciará a las 20, con transmisión en vivo vía streaming. Las entradas continúan a la venta en www.ticketbahia.com.

Un total de 68 máquinas se alistarán en boxes a la espera de la primera de las ocho competencias invernales (primera en horario nocturno); cifra por demás interesante a pesar de las pasadas versiones cruzadas sobre las propuestas de competencia existentes.

A propósito, quien recogió el guante esta vez, tal como lo hizo semanas atrás Roy Altamirano, y brindó su opinión sobre los acontecimientos fue nada menos que el flamante monarca de la categoría, el medanense Luciano Franchi.

“En mi caso particular tenía ganas de correr pero no en el formato que habían propuesto. Si en su momento se votó una cosa, de golpe no podés obligar a los pilotos a ir a la pista y correr de otra forma”, aclaró Pomelo.

“En enero la mayoría votamos que no, pero al tiempo, y me incluyo, volvieron las ganas de correr, pero no en esa postura de cambiar de número, obligatorio y clasificatorio. Las firmas se juntaron, pero no para determinada forma de campeonato. Y eso estaba aclarado.”, agregó.

—¿Estuviste en alguna de las reuniones?

—En la segunda reunión, la siguiente de la que se juntaron inicialmente 12 pilotos. En esa oportunidad no pude ir por problemas personas, cosa que notifiqué. Después de juntarse mandaron un audio de whatsapp a un grupo donde estamos la mayoría de los pilotos, contando cuál era la propuesta y las condiciones para correr; como que la cosa ya estaba definida, sin haberlo charlado con los demás.

“Me pareció mal y respondí de mala manera. En ese momento se catalogaron como los delegados de la categoría, aunque decían que solo intentaron organizar. Creo que le erraron en la forma. Mi pensamiento es que el Invernal es muy útil, sobre todo para los pibes que recién empiezan y clasificaron. Ellos sostienen que los de punta no corren invernales, pero yo no dejé de ir a uno solo desde que empecé”, destacó.

—Roy dijo que no hay unión entre los pilotos y que cada uno tira para su lado. ¿Qué opinás?

—Dice eso porque no se hace lo que ellos propusieron, y eso es una contradicción grande. Yo voté según mi forma de pensar y más de la mitad coincidió en eso. Sino no se habría definido como lo hizo el club. Cada uno tenía su postura, yo no me creo el dueño de la opinión de nadie. Simplemente di mi punto de vista. Se enojaron porque no se votó lo que ellos querían.

“También dijo (Altamirano) que del top 20 fui el único que no votó a favor. Probablemente así haya sido, no lo sé. Lo que pasa es que yo soy de los que tiene sacar plata del bolsillo para poder correr, entonces me cuesta mucho más. Tengo un presupuesto decente pero no me sobra absolutamente nada. Y por eso estoy más en sintonía con el piloto del pelotón hacia atrás”, argumentó el campeón, quien esta noche será de la partida.

—Escuché también decir que tenías miedo de exponer la defensa del “1”. ¿Te llegó eso?

—Sí, también lo escuché. A ver, cuando estaba por terminar el campeonato pasado se sabía que íbamos a tener poco tiempo hasta enero, cuando supuestamente se reanudaba todo, cosa que finalmente se votó negativamente. Pero vos ahora no podés hacer un campeonato oficial y obligatorio, con la probabilidad de que se corte por la pandemia o algo relacionado, y teniendo en noviembre próximo planeado el siguiente estival. No estamos en un buen momento para un campeonato especial, como ellos lo denominaban. El campeonato especial era el que había que terminar, que debía concluir en pista.

“Simplemente me pareció equivocada la postura de tener que correr obligadamente, cuando en su momento ya se había decidido no hacerlo”, cerró el campeón, quien esta noche lucirá por primera vez el N°1 merecidamente logrado en la última convocatoria del CMS.

