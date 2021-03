Se viene la primera del Invernal de Midget: "El streaming será un producto novedoso", aseguró García

Cuenta regresiva para la vuelta de la acción al óvalo "Héctor Evaristo Plano" de Aldea Romana y la primera de las ocho fechas del Torneo Invernal de Midget 2021, a celebrarse el viernes desde las 20.

La reunión mecánica de dicho certamen, el cual tendrá un arrastre del 20% de los puntos rumbo a la próxima cita estival 2021/2022, será la primera de las cuatro fechas a disputarse en horario nocturno, tal como sucederá con la segunda, tercera y octava.

En tanto que la cuarta, quinta, sexta y séptima programación se celebrarán en el tradicional horario invernal.

Uno de los atractivos del incipiente espectáculo, además del arrastre de unidades, será la transmisión en vivo vía streaming para de esa forma llegar al fanático de Bahía Blanca y la región. La entrada podrá adquirirse en www.ticketbahia.com.

"Será un producto novedoso. Haremos algo similar a lo que es una transmisión de carreras de autos de televisión, con dos conductores, varias cámaras, móvil de pista y de boxes, y con cosas novedosas para la gráfica. Por ejemplo, que el televidente pueda escanear, mediante código QR, el listado de los pilotos", contó Facundo García, presidente del Club Midgistas del Sur.

"No tengo dudas que esto llega para quedarse. Más aún viendo que no hay certezas de cuándo volveremos a la normalidad, con un estadio abierto totalmente. A lo máximo que podríamos aspirar en algún momento es a una mínima capacidad de público, del 20 o 30%. Por eso la idea es instaurar el streaming, no solo para Bahía y la región, sino para que tenga alcance a nivel país y, porqué no, mundial", agregó.

La vuelta del derrape pondrá fin a una inactividad mayor a cuatro meses, sin contar las dos competencias clasificatorias, desde la última prueba midgista corrida el 2 de noviembre de 2020, que vio coronar campeón al medanense Luciano Franchi.

Desde entonces hubo un intento frustrado de campeonato, votación mediante, y la tentativa final, elevada por los propios pilotos y consensuada hace semanas con la comisión directiva del Club Midgistas del Sur.

"Lo positivo es que se definió dentro del club y atendiendo la opinión de todos. Más allá de lo que trascendió a través de algún piloto fuera de las reuniones, la realidad es que en enero había solamente 5 pilotos con ganas y chances de correr, y que al tiempo la gran mayoría se terminó inclinando por volver a acelerar", aclaró García.

"Se buscó un equilibrio para beneficiar a todos por igual. En la primera reunión del 4 de enero, veníamos de las fiestas, con otra situación sanitaria y por eso el pensamiento fue otro, ya que había que contemplar muchas más cosas. Después resurgió el planteo, con un determinado grupo de pilotos, los cuales vinieron con una propuesta que nos pareció interesante, siempre y cuando tengan el respaldo de los demás. La mayoría votó correr, pero no con el formato propuesto. Es por eso que, luego de escuchar a la mayoría, se optó por un invernal", cerró García.