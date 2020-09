Te cantamos las 40: Hoy se confiesa Franco Pulgar, el “herrero” del gol

Desde las inferiores, Franco Pulgar comenzó a ganarse un nombre en el fútbol de la Liga del Sur. Con gran poder de gol, pero además con buena técnica, fue creciendo en su querido Liniers.

Hoy, a los 32 años y todavía vigente, el centrodelantero de Club Sarmiento de Pigué aceptó el mano a mano de las 40 preguntas y definió con clase, como es su costumbre.

1-- Tu mejor partido. “Los dos partidos de la definición por el ascenso al Argentino B con Liniers ante Unión de Mar del Plata. De local, entré cuando íbamos perdiendo 1 a 0 porque habían expulsado a Lucas Gamitea y lo dimos vuelta con un gol mío, el primero, y de Gastón Arroyo. El partido de vuelta, en Mar del Plata, ganamos 3 a 1 y ascendimos con mucha personalidad. También convertí y el ‘Negro’ Rosell (Hernán) metió dos”.

2-- Tu peor partido. La final que jugamos con Liniers frente a Libertad. Nosotros habíamos ganado el torneo Oficial y ellos el Promocional. Jugué de titular, pero había viajado en el día de Madryn a Bahía y me lesioné el tobillo a los 10 minutos. Un garrón porque tuve que mirar todo el partido desde el banco”.

3-- Tu principal virtud. “El compañerismo. Ponerme en el lugar del otro”.

4-- Un defecto. “A veces, soy indeciso”.

5-- El mejor gol que metiste. “En el 2015 a Villa Mitre por la Liga del Sur. Fue de afuera del área y ganamos 3 a 2 en la cancha de Pacífico”.

6-- El gol que más gritaste. “El 1 a 0 del ‘Negro’ Rosell (Hernán) en Mar del Plata en esa final que ya te comenté. Estábamos mal y el ‘Cabezón’ (Adrián Echeverría) había tapado tres pelotas de gol. Fue un desahogo grande y empezamos a manejar el partido”.

7--El mejor gol que viste. “Uno que un línea le anuló al ‘Chiqui’ Bouzat (Agustín). Se pasó a todos desde atrás de mitad de cancha y, la verdad, no sé qué vio el asistente. Nos dieron ganas de llorar a todos”.

8-- ¿Cómo viviste el debut en Primera? “Muy tranquilo. Mucha bola no le di. Era muy cara rota de chico”.

9-- ¿Qué amigos te dio el fútbol? Muchos. Algunos son casi hermanos, como el ‘Turu’ Martínez (Mauro), Julito Acosta, el ‘Colo’ Schumacher (Horacio), el ‘Tronco’ (Gonzalo Troncoso) y otros que están siempre como Martín Di Santoro, ‘Nacho’ Salas (Ignacio), Matías Salas, Yago Castro, Mariano Mc Coubrey, ‘Panchito’ Barez (Gonzalo), Fabricio Di Buo, Agustín Franco y Fede Nievas. Y también están los que quiero mucho, pero que por distintas razones hemos perdido contacto, como el ‘Cabezón’ Echeverría (Adrián), Jorge Techera, Leo Melinger, el ‘Manga’ (Juan Pablo Manganaro), Nico López, ‘Lichi’ Silva (Lisandro), ‘Patán’ Gigliotti (Sebastián), Lucas Costa Biondi, Mati Vázquez, el ‘Cachorro’ (Mariano Orsi), Wilson (Mauro), Marce Kihn. Realmente mucha gente querida amiga me ha quedado del fútbol. Y hoy en día de la comercial soy DT de FM Cristal y tengo amistad con Leo, Angelito, Yoni, Chiqui, Charly, Aníbal, Maty y mi primo Mariano”.

10-- ¿Cuál fue el compañero que más te sorprendió? “El ‘Chiqui’ Bouzat (Agustín). Humilde, talentoso y muy buen pibe”.

11-- ¿Qué rival te hubiese gustado tener de compañero? “Arriagada (Pablo). Hasta el día de hoy lo veo jugar y me gusta más mirarlo que jugar, ja, ja”.

12-- ¿Hincha de? “Sin dudas de Liniers”.

13-- Te hubiese gustado jugar en. “En Europa. Me genera mucha curiosidad cómo será el fútbol allá. Yago (Castro) y Mauro Alcaraz me han contado algunas cosas, pero todo parece muy diferente”.

14-- ¿Quiénes son tus ídolos? “Mis Viejos. Son luchadores, compañeros y están presentes. Nos dieron valores que toda la vida voy a estar agradecido: amor, alegría, comunicación, fe, humildad, etcétera.

15-- ¿Cómo vivís el fútbol? “Como mi pasión y mi cable a tierra. Es en donde siento que puedo dar todo y que vale la pena”.

16-- ¿Qué significa Liniers en tu carrera? “Todo. Es mi lugar de inicio, en donde viví mis mejores momentos, me formó, me dio un lugar y me ayudó a desarrollarme”.

17-- ¿Qué te dejó el paso por Libertad? “Amigos y gente con la que me identifique desde el primer momento”.

18-- ¿Cómo te fue en la experiencia de Rosario? “Mal. No pudimos zafar del descenso, estábamos condenados; el as de triunfo pelado, ja, ja”.

19--¿Cómo fue enfrentar al chivo por primera vez? Muy difícil. Fue raro para mis compañeros y para mí. Me acuerdo que Nico Iubbati me mató a patadas y me decía: hdp pará un poco... Y cómo ya se había calentado, me cambié de lado y estaba Julián Sale... Me mataron, ja, ja”…

20--¿Por qué Liniers sacó tantos futbolistas que trascendieron? “Porque promueve la competencia interna entre el caudal de jugadores que tiene. Además, al jugador de Liniers --más allá de los estilos— siempre le gustó entrenar y, en líneas generales, los planteles están integrados por pibes inteligentes que saben que si entrenan y se esfuerzan pueden llegar a jugar en Primera. Y el club no te falla; si andas bien te ponen”.

21--¿Qué te genera este momento del club? “Alegría, entusiasmo, ganas de ir a la cancha, tengo mi hermano Juan de 13 años y a mi ahijado Santino Sollosky. Se los ve enganchados con el club con las propuestas de los profes. Entreno con ellos ahora en cuarentena y se nota que tienen conceptos de entrenamiento y de respeto”.

22-- ¿Qué significa el paso por el fútbol de la zona? “La posibilidad de seguir jugando y cumplir con las horas de trabajo y más tiempo con mi familia. Hay buena gente, buenas canchas y linda competencia”.

23-- ¿Es verdad que tenés las dos camisetas del partido contra River por Copa Argentina? “Sí, porque soy un colgado. Le pedí la camiseta a Vangioni (Leonel), me la dio y me pidió algo. Yo tenía la de Liniers en la mano y la de mi hijo puesta, pero le dije: ‘mirá esta camiseta me la voy a quedar porque no me va a quedar ningún recuerdo’. Después nos dijeron que esa era para regalar y que nos iban dar una de Liniers a nosotros. La cuestión fue que Vangioni salió en cuero para para el vestuario y c… de risa, ja, ja”.

24-- ¿Quién es el mejor jugador que viste en la Liga del Sur? “Julio Acosta. No porque sea mi amigo o no entienda que Pablo (Arriagada) fue un distinto, pero aún está vigente. Todavía no nos damos cuenta de lo grande que es”.

25-- ¿Qué te faltó para jugar en otro nivel? “Que alguien me vea en mi mejor momento y ponga fichas. Después me faltó creérmela o buscar buenos momentos en base a profesionalismo”.

26-- ¿Qué te gusta y qué no del fútbol? “Me gusta jugarlo en cualquier lado con cualquiera que quiera patear. Y lo que no me gusta es el VAR, la corrupción en el silbato y ese tipo de periodismo en Argentina que se suma puntos a partir de matar a los mejores”.

27-- ¿Maradona o Messi? “Maradona. A los dos los vi o veo a través de pantallas y el Diego me encanta. No me canso de verlo así sea repetido. El talento de Maradona me vuelve loco, aunque el talento de Messi es tan perfecto que me termina dejando de sorprender”.

28-- En un asado, ¿a qué tres personajes invitarías? “Son muy pocos tres. Al ‘Indio’ Solari (Carlos), a mi abuelo (Roberto Sollosky) que ya no lo tengo y al ‘Chula’ Ghidini (Emiliano), un amigo de la categoría que siempre está y que, cuando se pica, es el mejor”.

29--¿Cómo te llevas con el estudio? “Estudié profesorado en educación especial para chicos con discapacidad neurolocomotora e intelectual. Hace unos años estudié en la UTN una tecnicatura en mantenimiento industrial y me quedan dos finales. Me gusta el aula, la lectura, aprender y no me cuesta; así que me llevo bien”.

30-- ¿Qué sueño te gustaría cumplir? “Seguir viendo a mis hijos crecer”.

31-- ¿Qué técnicos te marcaron? “Juan Carlos Zapata, Carlitos Quinteros, ‘Pololo’ Prat (Daniel), el ‘Patón’ Ehulech (Fabián), el ‘Titi’ Santanafessa (Néstor) y Daniel Florit”.

32-- Armá tu once ideal con todos los compañeros que tuviste y el DT. “Echeverría (Adrián); Lagrimal (Facundo), Troncoso (Gonzalo), ‘Turu’ Martínez (Mauro), ‘Patán’ Gigliotti (Sebastián); Leo Melinger, ‘Colo’ Schumacher (Horacio), ‘Panchito’ Barez (Gonzalo), Hernán Rossel; Julio (Acosta) y Mariano Mc Coubreyi. DT. Santanafessa (Néstor).

33-- ¿Un lugar en el mundo? “El club Liniers”.

34-- ¿Te ves ligado al fútbol cuando termine tu carrera? “Sin dudas, ya hablé con ‘Pulia’ (Guillermo Puliafito) y Nico Ballestero para dirigir alguna categoría formativa”.

35-- ¿Quién fue el defensor que más te complicó? “Nico Iubatti. Por suerte lo enfrenté pocas veces, pero siempre fuerte, decidido y ganador. Le encantaba pegar encima, ja, ja”.

36-- ¿Cuál fue la peor patada que te pegaron? “El ‘Colo’ Díaz Bender (Nicolás). Di un pase entre líneas y quedé con un pie apoyado, el venía de frente con las piernas abiertas en el aire y me hizo una tijera en la pierna de apoyo. Me dejó un esguince de tobillo y rodilla.

37-- ¿Creés en Dios? Sí, creo en un Dios padre bueno. También en la bondad de las personas y todo lo que sea que al hombre lo humanice”.

38-- ¿Qué te genera Alberto Fernández? “Tranquilidad. Estoy muy contento de estar en este país. Obviamente, es poco lógico que no te dejen ver a un familiar enfermo o que no te dejen jugar al aire libre en una canchita de fútbol con todos los protocolos cuando sí se puede abrir un bar o que la gente se agolpe en los gimnasios. Sin embargo, en el comienzo de la pandemia, Alberto optó por la vida y hoy lo sostiene. Hay que acompañar”.

39-- ¿Cómo te ganas la vida hoy? “Soy docente y hago cositas de herrería”.

40--¿Cómo te llevas con la cuarentena? “Muy bien, disfruto de mis hijos y familia. Aprovecho a descansar, ya que tuve varios años de correr mucho. Hoy puedo leer, tocar la guitarra, mirar tele, hablar y ver amigos. Antes no lo podía hacer”.

El perfil de Franco

--Nombre: Franco Eduardo Pulgar.

--Fecha de nacimiento y lugar: 23 de febrero de 1988, en Bahía Blanca.

--Hijo de: Viviana Sollosky y José Pulgar. Hermanos: Juan Esteban, Facundo, Fernando, Federico y Cinthia. Es papá de Francisco y Santiago.

--Trayectoria: Avellaneda, Olimpo, Liniers, Rosario PB, Automoto de Tornquist, Libertad y Club Sarmiento de Pigüé.