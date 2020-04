Sin el Hospital Naval, la capacidad de atención de Punta Alta sería insuficiente

En Coronel Rosales, el sistema de contención podría ser óptimo, pero depende en buena medida de la disponibilidad del Hospital Naval para sumarse al sistema sanitario del distrito, según opinaron entendidos en materia de Salud en el marco de la emergencia por el Covid-19.



Por su parte, se dijo que el Hospital Municipal "Eva Perón" cuenta con un plan de contingencia que se está llevando adelante en este momento, con una zona de aislamiento suficientemente equipada que hasta ahora funcionó bien para los casos que hubo que aislar y eventualmente tratar.

Según opinan quienes conocen las proyecciones estadísticas de los posibles casos esperados, esas capacidades y la posible puesta en funcionamiento de unidades de terapia intensiva, no serían suficientes.

La salud de Punta Alta siempre estuvo atendida por ambos hospitales, pero desde los últimos meses desde el propio Hospital Naval han insistido con la reducción de servicios y recortes de prestaciones de público conocimiento.

"Sabemos que las autoridades sanitarias de uno y otro lado de la calle Colón han sostenido muchas reuniones para consolidar un “sistema único”, donde los recursos humanos, el equipamiento y los insumos necesarios se apliquen eficientemente y evitando duplicar esfuerzos escasos", se remarcó.

Se lograron grandes avances de coordinación en esas reuniones según se pudo averiguar, pero son los mismos jefes de servicios del Hospital Naval, quienes sostienen que si no aparece el recurso económico, no podrá asumir ningún rol en esta emergencia sanitaria.



"Este escenario que sigue siendo desolador a esta altura de las circunstancias, nos permite vislumbrar que los anuncios del propio ministro de defensa Rossi sobre la participación de los hospitales militares, no se condice con la realidad del Hospital Naval, ni del sistema de salud de Punta Alta donde reside la gran mayoría del personal militar de esa fuerza y sus familias", se destacó.

La visita del Jefe de la Armada al HNPB de los últimos días, y una larga reunión mantenida con el intendente Mariano Uset, dejan abierto el final de esta cronología y una esperanza concreta.