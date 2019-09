Crimen en el barrio Costa Blanca: el detenido declaró y dijo que actuó en defensa propia

Cristian Acuña, detenido por la muerte de Eric Montes, ocurrida el domingo pasado en la zona del barrio Costa Blanca, declaró en la fiscalía y dijo que solo intentó defenderse de la agresión provocada por la víctima.

El hombre fue trasladado esta mañana a la sede de la UFIJ Nº 5, donde fue indagado por el fiscal Jorge Viego respecto al hecho sucedido en la zona de Nicolás Pérez al 2.600.

"Acuña declaró que es agredido por Montes en la casa de su prima, dentro del patio. Dijo que esta persona tenía un caño qcon un codo en la punta y que ahí recibe un primer golpe en la espalda, que le produce una lesión en la columna que está constatada", comentó el abogado Gustavo Avellaneda, defensor del imputado.

En primera instancia fuentes policiales habían mencionado que Montes había fallecido producto de las heridas recibidas al ser atacado con un hacha, aunque el letrado sostuvo que el procesado declaró, y se condice con el informe de la autopsia, que la herida mortal fue producida con un cuchillo.

"Él (por Acuña) siguió recibiendo golpes y tomó un hacha para defenderse, que es muy pesada, casi no podía manipular y le sirvió para frenar golpes. En un momento recibe uno (golpe) muy fuerte en la cabeza, que se la abre y por el que le tuvieron que colocar como ocho puntos. En esas circunstancias quedó tirado en el piso y, según cuenta, a Montes se le cae un cuchillo, que lo toma y al incorporarse se produce la lesión".

Avellaneda comentó que, según la versión del acusado, la pelea continuó alrededor del Fiat Duna y que en un determinado momento, cuando casi no tenía fuerzas, este tomó su moto y se retiró hacia la casa de su padre.

"Él dice que no lo vio caído a Montes. Si bien no figura en la declaración, Acuña me dijo que se enteró de que había matado a Montes el lunes a la tarde y que no se imaginaba ese desenlace".

El abogado indicó que "se trata de un caso de legítima defensa y vamos a ofrecer testigos para corroborar lo que declaró".