Kicillof en Monte Hermoso: "Vidal y Macri llevaron adelante la peor estafa electoral de la historia"

El precandidato a gobernador por Unidad Ciudadana, Axel Kicillof, dijo hoy que María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri “llevaron adelante la peor estafa electoral de toda la historia argentina”.

“Son unos estafadores. Muchos bonaerenses los votaron y no pasó nada de lo que les habían prometido”, fustigó el exministro de Economía en Monte Hermoso, durante el inicio de la gira de tres días que lo llevará a seis distritos de la zona.

El intendente Marcos Fernández (izq.), Axel Kicillof, el diputado Gabriel Godoy y el dirigente Alejandro Dichiara, durante el acto en la sede del PJ de Monte Hermoso.

“Nadie está exento, por una cosa o por otra, de no poder cumplir con algo con lo que te comprometiste -continuó-. Es normal, está dentro de las reglas del juego, pero no es el caso de Vidal y Macri. No es que prometieron algo, se esforzaron, se dedicaron y no se dio. Esto fue distinto. Ellos contrataron encuestadores, publicistas, guionistas, y practicaron cómo actuar, decir y prometer cosas que nunca jamás en su vida pensaban cumplir. Por eso digo que no es un gobierno frustrado, o fallido; es un gobierno estafador y mentiroso”.

“En el peronismo aprendimos que la política está vinculada con la verdad, pero el macrismo enseña marketing, slogan y mentira. Ese es su discurso político y lo que estamos viviendo”, completó.

Dichiara (izq.), Kicillof y Fernández.

Kicillof llegó al balneario en las primeras horas de la tarde de hoy y, junto al intendente Marcos Fernández y el exsenador Alejandro Dichiara -presidente del PJ local-, recorrió el polideportivo, el hospital, la planta de reciclado, el Centro Integrador Comunitario, el Hogar de Abuelos y la terminal pesquera, donde se reunió con pescadores artesanales de la ciudad.

Fernández y Kicillof, con el secretario de Salud, doctor Jorge Busca, en el Hospital Municipal.

Sobre las 16 brindó una charla abierta en la vereda de la histórica sede del PJ, frente a unos 300 vecinos. Allí insistió en que mucha gente, si hubiera sabido lo que iba a hacer el gobierno, “jamás lo habría votado”.

“Si hubieran dicho que venían a bajar las jubilaciones, probablemente no habrían ganado las elecciones. No lo dijeron, claro, pero lo hicieron: bajaron jubilaciones, sacaron los remedios, sacaron presupuesto en salud y educación, persiguieron a los docentes y buscaron enfrentarlos con los vecinos, desarticularon el sistema científico-tecnológico, desfinanciaron al Conicet y a las universidades nacionales”, criticó.

“También prometieron un millón de viviendas y 3.000 jardines de infantes, pero la realidad es que Vidal va a pasar a la historia como la primera gobernadora que vino a cerrar escuelas”, añadió.

Kicillof dijo que también “trataron de dividir a los dirigentes del campo popular para que haya dispersión del voto”.

“Decían que estábamos peleados, que dirigente como Alberto Fernández, Felipe Solá, Pino Solanas, Juan Grabois, los Moyano, Victoria Donda y otros estábamos dispersos, pero no es así”, sostuvo.

Kicillof también defendió medidas que tomó el gobierno anterior, como la jubilación para amas de casa.

“El gobierno anterior además hizo obras. Acá, en Monte Hermoso, hizo viviendas, el Polideportivo, un secundario, la escuela técnica, el Pro.Cre.Ar., el plan Federal de Viviendas, el gasoducto, la línea de energía, la terminal pesquera... Podríamos estar enumerando todo el día las obras que ahora dicen que nunca hicimos”, ironizó.

Reconoció, no obstante, que “aún queda mucho trabajo por delante”.

“Por eso vamos a presentar un proyecto de gobierno que incluya industrializar la provincia de Buenos Aires, más inclusión social, reconocer más derechos. Esa es la tarea que tenemos por delante”, enfatizó.

De cara a la campaña, instó a militantes, organizaciones sociales y vecinos a tener “más participación”.

“Vamos vivir meses intensos, pero también decisivos. Un punto de inflexión. No aguantamos cuatro años más de Vidal ni de Macri, y por eso vamos a llenar las urnas de votos”, enfatizó.

“Esta elección nos tiene que encontrar no sólo a todos juntos, sino alegres y con esperanza. Esta elección la vamos a ganar recorriendo y militando”, completó.

Del acto tomaron parte, además de vecinos y dirigentes locales, los diputados Gabriel Godoy y Carlos “Cuto” Moreno. No obstante, el único que tomó la palabra en el acto, además de Kicillof, fue el intendente Marcos Fernández, quien arengó “a militar” la campaña.

“En 2015 y 2017 aguantamos los trapos, y en 2019 estamos en carrera con la fórmula Fernández-Fernández y Kicillof-Magario. A militarla. ¡A militarla! A decir que hay esperanza, que arrancamos una nueva etapa. Hay otro país posible, otra posibilidad”, subrayó.

“Fundieron a las cooperativas y las pymes”

En su paso por Monte Hermoso el exministro también dejó otras frases:

Intendentes peronistas. “Vengo recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, y se nota la diferencia que hay entre un municipio que tiene un intendente de Cambiemos, que se dedica a hacer lo mismo que Macri y Vidal, respecto de las intendencias donde hay un compañero del peronismo que se ocupa de las necesidades de los que menos tienen, de la salud, de la educación y, contra todo lo que dicen, también de la seguridad, del aparato productivo, de sostener a los comercios y de darle un desarrollo urbano, social y productivo distinto a su municipio”.

Recursos fabulosos. “Hoy estamos, como estuvimos en 2015 y en 2017, en una campaña política frente a un gobierno que cuenta con recursos enormes, fabulosos. Pocas veces pudimos ver una alineación así entre el gobierno provincial, la Nación, la ciudad de Buenos Aires, los medios de comunicación, muchos empresarios, los bancos y el Fondo Monetario Internacional”.

Persecución judicial. “Se vienen meses en que nos van a tirar con todo. Nos van a tratar de ensuciar, de embarrar. Lo han hecho con nuestros intendentes, a los que persiguen judicialmente. Lo han hecho con nuestros dirigentes. Todas las tareas que tenían que ver con gobernar para la gente las han tratado de criminalizar. Y van a usar a los medios de comunicación, las redes sociales, los trolls y las falsas noticias, los focus groups, sus coaches”.

Lavado de cabeza. “Nos va a llevar tiempo, análisis y discusión entender lo que está pasando en Argentina y a lo largo de América Latina; es decir, qué es este experimento, este intento de lavarle la cabeza y cambiarle la forma de ver y sentir de nuestro pueblo”.

Emprendedorismo. “A las cooperativas del campo popular y a las pymes las fundieron. Parece que esos no son los emprendedores a los que el gobierno dice que hay que apoyar”.

Gobierno de CEOs. “No hay nadie que se haya preocupado más de la fuerza productiva y los emprendedores argentinos como el peronismo. El peronismo sacó adelante el país sin timba financiera, sin palabras en inglés, sin CEOs (directores ejecutivos, según sus siglas en inglés). Yo no tengo nada contra los CEOs, pero no creo que entre sus valores centrales esté la solidaridad, la construcción y desarrollo de un país, o la soberanía nacional”.

A la B. “Nos trataron de importar un modelo que fracasó. Eran el mejor equipo de los últimos 50 años, pero se fueron a la B, estamos jugando con el banco de suplentes, echaron a todo el mundo y no les queda nadie”.

El resultado de 2015. “Se habló mucho de errores, de dificultades, de problemas que tuvimos, pero mucha gente votó a este gobierno pura y simplemente porque les prometieron que podían vivir mejor, la revolución de la alegría, que podían subirle la jubilación, 40 mil pesos de sueldo para los docentes”.

El Fondo del Conurbano. “Vidal dice que lucha contra las mafias, pero le sacó la plata a los jubilados de todo el país para recuperar presuntamente el Fondo del Conurbano, que después lo usó para pagar las deudas que había tomado, y que no está en rutas, en infraestructura, en viviendas, en hospitales, en escuelas que son una trampa mortal ni en seguridad”.