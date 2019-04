La actividad mixta se abre paso entre los deportes más populares de la ciudad

Por Mikel Iñurrategui (miñurrategui@lanueva.com)

Mauro Giovannini (mgiovannini@lanueva.com)

(Nota publicada en la edición impresa)

Cada vez más habitual se ha vuelto en nuestra ciudad la práctica mixta en los deportes de contacto más populares.

Las mujeres se entremezclan y comparten actividades que históricamente fueron reservadas exclusivamente para varones. Así como también equipos femeninos y masculinos que se enfrentan entre sí.

Esta modalidad se desarrolla -de manera oficial- en categorías formativas, donde el aspecto físico no genera mayores diferencias.

El último deporte en sumarse a esta nueva ola es el fútbol, que el miércoles 10 abril, en la Reunión de Consejo Directivo de la Liga del Sur, aprobó esta modalidad en categorías infantiles: jugadores y jugadores de entre 9 y 12 años, que juegan manera oficial pero no competitiva. Y esto ya se vio en algunas canchas locales.

"El fútbol ya no es más un deporte sólo de hombres. Ojalá se acerquen más chicas a los clubes. A esta edad todavía se puede, ya más grande me parece imposible desarrollar fútbol mixto”, entendió Gustavo Pecini, vicepresidente primero del fútbol Menor e Infantil de la Liga del Sur.

En el fútbol local ya existía el fútbol mixto en escuelitas o, por ejemplo, en la Liga Municipal.

En tanto, en la Liga Interbarrial y el futsal agrupan equipos únicamente femeninos.

“Cuando las chicas se sumaron intentamos inculcarle a los chicos el respeto por ellas y por todos, como siempre. Fomentamos que los chicos valoren esa imagen y después, al ser chicos e integrarlos tanto, lo toman como debe ser: como un par. Aunque a veces le piden la misma exigencia que a un compañero, y las chicas en ese sentido son un poco más frágiles. En el resto del desarrollo es muy normal. Las chicas son muy virtuosas y eso hace que se integren mucho más fácil todavía”, explicó Roque Armario, coordinador del fútbol menor e infantil del club Comercial.

En la entidad portuaria, como en otras de nuestra ciudad, hay un grupo de chicas que participa desde hace años de la escuelita de fútbol y, a partir de ahora, cuentan con la posibilidad de disputar el torneo de la Liga.

“Este año van a tener esa competencia, que es, de alguna manera, la frutillita del postre. Ojalá que el día de mañana puedan disputar un torneo de fútbol femenino; sería lo ideal”, agregó Armario.

Ahí surge, quizás, el primer y mayor inconveniente dentro de todos los aspectos positivos que tiene esta inclusión.

Es que una vez superados los 12 años -la edad para participar de estas categorías formativas- la dificultad será que las chicas no podrán jugar más con o contra los varones y quedarán fuera de la órbita de la práctica oficial.

"Si existen grupos con jugadores mayores de 12 años que quieren jugar, tendremos que evaluar con los clubes si realmente pueden armar equipos de fútbol femenino", señaló Pecini.

“Las que más fruto le saca a esto son las nenas, porque quieras o no se van a tener que exigir un poco más; simplemente por una cuestión física. Hasta la edad que se plantea en la Liga, 11 o 12 años, está parejo todavía. Desde ahí en adelante no, porque responde al desarrollo fisiológico de cada género”, explicó Roque.

“Una vez superada esa edad, a mi criterio, no sería parejo por el entorno -agregó-, quizás uno por querer incluir no terminaría viendo las cuestiones físicas que son muy importantes. Ya en las categorías más grandes hay algunos más desarrollados y otros más chicos, que a veces no se miden mucho y algunas chicas salen golpeadas, pero siempre se las trata de proteger; a veces los chicos mismos las protegen y las cuidan”, apuntó Armario.

La experiencia naranja

El básquetbol, el otro deporte más popular de la ciudad, tiene una historia algo más antigua con la participación de equipos mixtos.

Puntualmente desde 2016 son oficiales los torneos en los que compiten equipos de varones contra mujeres.

"Nosotras no teníamos competencia y nos veíamos obligadas a tener que traer equipos de afuera para poder jugar. Entonces, surgió la posibilidad de jugar contra varones, aunque sean los equipos B. Además, entrenar con varones aumenta la velocidad de aprendizaje", sostuvo Viviana Albizu, entrenadora y palabra autorizada a la hora de hablar del básquetbol femenino.

"En Mar del Plata también juegan las chicas contra varones, pero de una categoría menor. Por ejemplo, la Primera enfrenta a los U19. Acá se cuestionó el reglamento, porque para jugar nenas U15 contra nenes U13, el reglamento sería de U13; y más ahora con las reglas nuevas, habría que adaptar muchas cosas", añadió la formadora.

En cuanto al deporte en sí, Albizu entendió que se respeta muchísimo y hasta Infantiles no hay tanta diferencia física, más allá de que hay algunos varones muy altos.

"Esa parte era mi duda cuando empezamos a enfrentarnos, porque el varón es más fuerte físicamente y si quiere ir a buscar un rebote, lo va a ganar siempre", recordó.

"Pero no nos cuesta jugar y el chico respeta mucho a la nena jugando, lo cual no quiere decir que la dejen jugar, pero no va con la intención de ir a pegar. Y más si la nena juega bien. Te ven -agregó- como un par y en la cancha se olvidan si es una nena o un varón y juegan".

También existen casos de niñas jugando en equipos integrados por varones, como por ejemplo en Villa Mitre.

"Esta nena (Martina) es Mini pero también juega con Preinfantiles. Es categoría 2007. Cuando hay algún torneo extra, que vienen equipos de afuera, Pacífico la invita y va para allá, pero es jugadora nuestra. Hasta Infantiles podrá jugar acá, en Villa Mitre, después será decisión de ella", contó Silvio Montero.

"El grupo es espectacular, nunca hubo un problema ni con sus compañeros ni con los rivales. Es más, es una de las mejorcitas de la categoría, contando los varones. Juega bárbaro, las posturas que tiene para defender, los ajustes, como divide la cancha... Es chiquita de físico, pero la defienden fuerte y ni un problema. La respetan como debe ser y ella respeta a los rivales. Adentro de la cancha es una jugadora de básquet, deja de ser una nena o una mujer", añadió el entrenador.

Montero, sin embargo, no está de acuerdo con enfrentar equipos de varones contra mujeres.

"No quiero polemizar, pero está claro que sirve para el crecimiento de las chicas, pero no para los varones. Hay mucha diferencia. Quizá podría ser que las Cadetas enfrenten a los Infantiles, pero es un tema más profundo para analizar", completó.

Hockey mixto: “Ayuda mucho al desarrollo”

El hockey sobre césped es un deporte que a lo largo de su historia en Bahía Blanca y la región fue practicado mayormente por mujeres (alrededor de mil jugadoras lo hacen cada fin de semana en los diferentes clubes de la Asociación Bahiense), aunque es común que varones y chicas se enfrenten en entrenamientos.

“El varón le da intensidad a la práctica y la mujer le aporta más orden en el juego. La mezcla ayuda mucho al desarrollo, para que compartan virtudes y vayan creciendo en ellas" explicó Leonardo Woodward, entrenador de los planteles superiores de Universitario, tanto en Damas y en Caballeros.

Estas prácticas mixtas suelen desarrollarse muchas veces en la previa a torneos o encuentros importantes, donde las chicas buscan encontrar un mejor ritmo de juego y un roce mayor.

"Lo más importante no es que jueguen los varones contra las mujeres, sino que entrenen mezclados”, agregó Woodward.

Los otros deportes que suelen disputarse de manera conjunta no son, en su mayoría, de contacto, como por ejemplo el tenis, que es uno de los pocos en ser jugado en la elite profesional, vóleibol o tiro, por citar algunos ejemplos.

Por otra parte, ya es oficial que para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se prevé que haya relevos mixtos en atletismo y natación.

Una mirada profesional: “No habría mayores problemas”

Para obtener una mirada profesional sobre esta nueva modalidad de juego que se está volviendo habitual en Bahía, desde La Nueva. consultamos al psicólogo deportivo Enrique Borgarelli.

"Creo que no habría mayores problemas en general, en la práctica mixta deportiva. Tal vez habrá que tomar recaudos en lo que atañe al resguardo físico de las jugadoras utilizando protectores adecuados en las zonas corporales más vulnerables", señaló Enrique.

“En lo extradeportivo, tomar control de las actitudes extemporáneas de los padres de los jugadores y jugadoras, cuando se produzca alguna situación polémica en el juego”, agregó.

Esta nueva modalidad, además, irá otorgando mayores certezas con el desarrollo de la misma a lo largo del tiempo.

“Habrá que ir evaluando partido a partido cuestiones a mejorar. Si no se intenta no se puede saber...”, cerró el psicólogo.