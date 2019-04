Llegó el día: una mujer jugó y hubo un partido oficial mixto en la Liga del Sur

La Liga del Sur escribió ayer otro página en su rica historia, con el debut de la primera mujer en jugar en un encuentro oficial de fútbol mixto organizado por la entidad madre del fútbol local.

Naiara Tillería, junto con sus compañeros de La Armonía, disputó el encuentro ante San Francisco "B", luego de que el Consejo Directivo oficializara el pasado miércoles la actividad de fútbol mixto en la categoría Infantiles (de 8 a 12 años), división que, pese a ser oficial, no es competitiva.

El partido correspondió a la segunda fecha de la ronda 1 (Zona B).

"Surgió por la inquietud de La Armonía. Sabía que hay un programa de la FIFA, que habla de integrar el fútbol mixto, que va desde los 6 a los 12 años", contó Gustavo Pecini, vicepresidente primero del fútbol Menor e Infantil de la Liga del Sur.

"Lo hablé con Gustavo Lari (presidente de la Liga del Sur), se consultó al Consejo Federal y se confirmó que el fútbol mixto es de los 6 a los 12 años; después de esa edad tiene que empezar el fútbol femenino", agregó Pecini.

Cabe destacar que el fútbol mixto suele jugarse en la Liga Municipal de nuestra ciudad, además el futsal cuenta con una División de fútbol femenino, al igual que la Liga Interbarrial.

"Ya no es más un deporte sólo de hombres; ojalá se acerquen más chicas a los clubes. A esta edad todavía se puede, ya más grande me parece imposible el fútbol mixto. El fútbol infantil es formativo y no competitivo, no hay puntos, los chicos juegan. El objetivo es que los chicos jueguen, que vayan teniendo idea de lo que es una cancha cerrada, firmar la planilla, de ordenarse dentro de la cancha, etc.", explicó Gustavo.

"Si existen grupos con jugadores mayores de 12 años que quieren jugar, tendremos que evaluar con los clubes si realmente pueden armar equipos de fútbol femenino", cerró el dirigente.