"Me quedé con ganas de jugar, pero estoy tranquilo, lo intenté", dijo Juan Pablo Vaulet

Por Ricardo Sbrana / rsbrana@lanueva.com

La Liga de Verano de la NBA no pudo ver en acción al único representante argentino: Juan Pablo Vaulet. El alero de Bahía Basket intentó llegar a la prueba de la mejor manera. Aceleró la recuperación del pie izquierdo semanas antes del viaje y tras salir de la Selección por el mismo motivo.

Pero cuando quiso moverse sobre la madera del Cox Pavilion de la Universidad de Las Vegas, las molestias lo relegaron a ver los amistosos desde el banco de suplentes.

Hoy, con descanso y kinesiología, busca sanar la lesión para llegar en condiciones al debut con Bahía Basket.

“Empecé con este dolor ya en la etapa final de la temporada pasada. Después llegó lo de la Selección. Luego tuve un par de semanas para recuperarme. Pensé que con descansar y kinesiología, en dos o tres semanas se me pasaba. Pero después me siguió molestando y todo se hizo como un nudo. Ahora estoy tratando de ponerme bien para la temporada que viene”, contó Juan Pablo.

“El edema óseo es una inflamación adentro del hueso. Empieza a doler cuando exijo el pie. Y si lo exijo mucho, no sólo impide jugar sino que también te afecta en la vida cotidiana. Allá en un momento me molestó para caminar. (Con Brooklyn) Participé en dos o tres entrenamientos y ya no pude más. Lo tuve que ver de afuera”, agregó el alero.

“Ellos (por el cuerpo técnico de la franquicia) me dijeron que la única solución era tiempo, que no es una lesión que se cura de un día para otro. Me sugirieron que si me quería volver a la Argentina haría bien, porque andaba con una bota de un lado para otro. Y yo, en lo personal, como que no quería estar ahí, quería empezar la recuperación acá. Estuve un par de días más, pero después me volví”, reconoció.

Fue la segunda visita de Vaulet a la franquicia. Estuvo en 2015 cuando el equipo se hizo de sus derechos tras adquirirlo a Charlotte Hornets, que lo había elegido en el puesto 39 del draft.

Esta vez debía ser diferente, porque se trataba de ir a confirmar las habilidades en campo después de tres años.

“Estuve todo el tiempo con el equipo. Conocí a mis compañeros, a los entrenadores y a la gente que trabaja en la organización. Viajé pensando en que por fin podría jugar, pero al final no se dio. Pasó lo mismo. Traté de hacer el mayor esfuerzo posible y llevé a cabo todas las demás actividades del equipo, pero a la hora de entrenar no podía. Me quedé con ganas de jugar, pero me quedo con la tranquilidad de que por lo menos lo intenté. No quería rechazar la invitación. Yo sabía que venía con la dolencia, pero me la jugué. Ahora tengo que recuperarme y enfocarme en lo que vendrá”, se ilusionó.

Juampi también analizó la temporada 2017-18 con Bahía Basket.

“Como equipo pensábamos que estábamos para un poco más. No nos imaginábamos quedar afuera tan temprano, pero bueno. Perdimos 3-0 contra Obras en primera ronda y ahí nos quedamos. Espero que nos haya servido como una experiencia colectiva para la próxima temporada”, afirmó.

La Liga 2018-19 significará un gran desafío para los que quedan y los más chicos que van a tener minutos.

“Esperemos que lo del año pasado nos haya servido como aprendizaje. Todos tendremos que trabajar y hacerlo con mucha entrega y muchas ganas. Ahí es donde nos tenemos que diferenciar de lo del año pasado. El Súper 20 será una gran prueba para nosotros”, concluyó.