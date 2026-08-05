Alerta roja en Guatemala por erupción del volcán de Fuego, el más activo de Centroamérica
Se habilitaron albergues temporales para las familias evacuadas.
El volcán de Fuego, considerado el más activo de Centroamérica, mantiene en alerta a Guatemala al transitar por una fase eruptiva intensa con descenso de corrientes de densidad piroclástica, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología del país centroamericano (Insivumeh).
En tanto, las autoridades confirmaron evacuaciones en comunidades cercanas al volcán y la habilitación de albergues temporales para atender a las familias trasladadas.
El organismo detalló en un boletín especial que el monitoreo confirmó el descenso de corrientes piroclásticas hacia las barrancas Las Lajas y Honda, en el flanco sureste del coloso. Esas corrientes se suman a las que continúan desplazándose por las barrancas Seca, Taniluyá y Ceniza, ubicadas en los flancos suroeste y sur del volcán ubicado en el centro-sur de Guatemala.
Además, el Insivumeh explicó que la actividad corresponde a una fase paroxismal de la erupción, caracterizada por un incremento sostenido de la energía volcánica, expulsión abundante de gases, ceniza y fragmentos de lava, así como señales sísmicas y acústicas de mayor intensidad.
Según la institución científica, las corrientes piroclásticas han recorrido distancias de entre cinco y siete kilómetros hacia la base del edificio volcánico y representan la principal amenaza para las comunidades cercanas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Ante esta situación, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene un alerta rojo a nivel nacional y desarrolla acciones preventivas en las localidades y municipios aledaños al volcán como San Juan Alotenango, San Pedro Yepocapa y La Rochela, en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, respectivamente.