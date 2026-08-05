Alerta roja en Guatemala por erupción del volcán de Fuego, el más activo de Centroamérica

El volcán de Fuego, considerado el más activo de Centroamérica, mantiene en alerta a Guatemala al transitar por una fase eruptiva intensa con descenso de corrientes de densidad piroclástica, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología del país centroamericano (Insivumeh).

En tanto, las autoridades confirmaron evacuaciones en comunidades cercanas al volcán y la habilitación de albergues temporales para atender a las familias trasladadas.

El organismo detalló en un boletín especial que el monitoreo confirmó el descenso de corrientes piroclásticas hacia las barrancas Las Lajas y Honda, en el flanco sureste del coloso. Esas corrientes se suman a las que continúan desplazándose por las barrancas Seca, Taniluyá y Ceniza, ubicadas en los flancos suroeste y sur del volcán ubicado en el centro-sur de Guatemala.

Además, el Insivumeh explicó que la actividad corresponde a una fase paroxismal de la erupción, caracterizada por un incremento sostenido de la energía volcánica, expulsión abundante de gases, ceniza y fragmentos de lava, así como señales sísmicas y acústicas de mayor intensidad.

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Según la institución científica, las corrientes piroclásticas han recorrido distancias de entre cinco y siete kilómetros hacia la base del edificio volcánico y representan la principal amenaza para las comunidades cercanas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Ante esta situación, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene un alerta rojo a nivel nacional y desarrolla acciones preventivas en las localidades y municipios aledaños al volcán como San Juan Alotenango, San Pedro Yepocapa y La Rochela, en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, respectivamente.