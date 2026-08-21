Javier Milei viaja a Rosario para el aniversario de la Bolsa de Comercio

El presidente Javier Milei encabezará este viernes el acto central por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y significará el regreso del mandatario a la institución por tercer año consecutivo.

La confirmación del viaje fue ratificada por la propia entidad bursátil tras coordinar los operativos con el equipo de Protocolo de Presidencia y Casa Militar.

Pablo Bortolato, quien debutará como anfitrión en su rol de presidente de la BCR, destacó la predisposición del jefe de Estado para asistir a este tipo de foros empresariales.

"Le mandamos la invitación y contestó enseguida. Al ser una persona de los mercados, se siente cómodo en estos ámbitos. Ya fue a la de Córdoba, a la de Buenos Aires y esta es la tercera vez que viene", señaló el directivo en declaraciones radiales.

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A pesar de que no se anticiparon anuncios oficiales, la agenda institucional de la BCR mantiene como prioridad el desarrollo operativo de la región.

El foco principal estará puesto en la reactivación y licitación de las líneas ferroviarias, con especial énfasis en el Belgrano Cargas (trocha angosta), clave para el transporte de producción desde el NOA y NEA hacia las terminales portuarias del Gran Rosario.

De hecho, un consorcio de empresas agroexportadoras vinculadas a la Bolsa mantiene el interés en participar de dicho proceso de concesión.

En materia impositiva, si bien la entidad sostiene el histórico reclamo por la eliminación de los derechos de exportación, Bortolato descartó presiones inmediatas al Ejecutivo: "Pregonamos siempre con la baja de retenciones y sabemos que su equipo económico quiere que se haga, pero somos coincidentes de que en este momento no estarían las condiciones para que bajen ahora mismo". Cabe recordar que la reducción de estos tributos se contempla bajo un esquema gradual.

Asimismo, desde la BCR valoraron medidas recientes tomadas por la Nación, como el traspaso de la ruta A012 a la órbita provincial y la apertura de licitaciones privadas para corredores viales.

Un reclamo que también fue impulsado por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El arribo del presidente al Aeropuerto Internacional de Rosario está previsto cerca de las 19. Desde allí, se trasladará en helicóptero hasta la helipista de Prefectura Naval y posteriormente continuará por vía terrestre en vehículo oficial hasta la sede central de la Bolsa.

Está estipulado que el acto comience antes de las 20 con un breve saludo protocolar entre Milei, las autoridades de la institución, Pullaro y el intendente local, Pablo Javkin, previo al inicio de su alocución ante el auditorio integrado por referentes del sector agroexportador, financiero y pyme. (NA)