PSG se quedó con la Supercopa al vencer al Aston Villa de Buendía 2 a 1
Kvaratskhelia y Doué marcaron los goles del ganador, mientras que el pibe Madjo --de 17 años-- había establecido la transitoria paridad.
PSG sumó otro título. Venció a Aston Villa 2 a 1 y se quedó con la Supercopa europea.
El elenco parisino se impuso con los goles del giorgiano Khvicha Kvaratskhelia --a los 20 minutos-- y del francés Desiré Doué, a los 16 minutos del complemento.
El pibe Brian Madjo --de apenas 17 años-- había establecido la transitoria paridad a los 45 minuto de la primera etapa.
En el elenco perdedor fue inicial el argentino Emiliano Buendía, mientras que Alejandro Garnacho no estuvo entre los convocados.
El cotejo se jugó en el Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) de Austria, con arbitraje del somalí Omar Abdulkadir Artan.