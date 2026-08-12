PSG se quedó con la Supercopa al vencer al Aston Villa de Buendía 2 a 1

PSG sumó otro título. Venció a Aston Villa 2 a 1 y se quedó con la Supercopa europea.

El elenco parisino se impuso con los goles del giorgiano Khvicha Kvaratskhelia --a los 20 minutos-- y del francés Desiré Doué, a los 16 minutos del complemento.

El pibe Brian Madjo --de apenas 17 años-- había establecido la transitoria paridad a los 45 minuto de la primera etapa.

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En el elenco perdedor fue inicial el argentino Emiliano Buendía, mientras que Alejandro Garnacho no estuvo entre los convocados.

El cotejo se jugó en el Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) de Austria, con arbitraje del somalí Omar Abdulkadir Artan.