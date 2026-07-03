"La batalla invisible", Gabriel Ballerini presenta su libro en Bahía

Este sábado 4 de junio a las 19 horas, Gabriel Ballerini realizará en la biblioteca Rivadavia la presentación del libro "La batalla invisible" en medio de una gira que lo está llevando a distintos puntos del país.

"La batalla invisible: La derecha conservadora en defensa de la vida, la libertad y los valores cristianos" es el título del trabajo realizado por uno de los más conocidos referentes de lucha cultural que profesa el gobierno nacional y al que caracterizó el propio presidente Javier Milei como “uno de los gladiadores de la batalla cultural”.

Convocado por la ONG Contá Conmigo, el escritor habló en exclusiva con La Nueva:

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"Estoy recorriendo Argentina con el nuevo libro, otra vez ensamblando las ideas de la libertad con los valores cristianos, los valores de bien, apoyando un poco el cambio del Gobierno en este sentido y acompañando desde los temas de bioética y desde los valores, fundamentando el lineamiento y el rumbo de un gran cambio que se ha dado en Argentina que es cambiar años de gobiernos de izquierda a tener hoy uno de derecha que se identifica con los valores cristianos", indicó Ballerini

Ballerin, quien es especialista en Ética Biomédica y uno de los referentes argentinos más reconocidos en la defensa de la vida y los valores cristianos, participó como uno de los oradores de la Derecha Fest, también denominado como el evento “más anti zurdo” en el que estuvo el presidente.

"Este es un libro de casi un kilo, son 750 gramos, 460 páginas y es un libro de herramientas, da letra para hacer batalla cultural. Es un libro de combate, fundamentado absolutamente, es un libro que tiene lineamiento científico. El capítulo tres lo dedico exclusivamente al aborto, como ejemplo de lo que es la batalla cultural, pero la idea central es articular las tres dimensiones de una misma batalla", aseguró.

"La batalla espiritual es una categoría para creyentes, para hombres y mujeres de fe, pero también dirigida al público agnóstico. Hay una categoría moral, qué es bueno y malo en una Nación, que es a su vez una categoría de batalla cultural porque siempre termina siendo una batalla electoral, una batalla política. Entonces, el libro hace un aporte al diálogo, a la articulación de estas tres dimensiones de la misma batalla que pasa por lo cultural, por lo político y por lo espiritual", remarcó.

El presidente Milei lo ha citado en varias oportunidades y lo identificó como uno de los que actores principales del cambio cultural que fomenta el Gobierno:

"Gran parte del colectivo que represento, no sólo todo el movimiento Pro Vida aquí en Argentina, sino particularmente una expresión del cristianismo, nos vemos reflejados con los pilares fundamentales de este gobierno libertario. Este es un gobierno que reivindicó lo que es el capitalismo, lo que representa el esfuerzo personal, el ahorro, de lo que es el trabajo individual, la iniciativa individual, oponiéndose a gobiernos estatistas que proclamaban 'justicia social', pero que tan sólo era un eslogan para enriquecer dirigentes y empobrecer a la gente".

"Teniendo en cuenta esto, de alguna manera un gran sector de la sociedad se vio identificada y, por otro lado, hay un presidente que comparte absolutamente el respeto irrestricto del proyecto de la vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, el respeto a la vida, a la propiedad y, por supuesto, la libertad".

"En esos pilares, que para los que somos cristianos son pilares bíblicos respecto a la propiedad privada, hacen a las naciones que están alineadas con el capitalismo y con el respeto de estos derechos fundamentales a cualquier democracia moderna: La vida, la libertad y la propiedad privada", afirmó.

Ballerini afirmó que la derecha conservadora no aparece en el libro como una simple posición partidaria, sino como una respuesta cultural y moral frente a un avance de izquierda que pretende redefinir al ser humano, vaciar de sentido la libertad y expulsar a Dios del centro de la vida social.

En este sentido, cerró indicando el siguiente paso: "Seguir acompañando desde la batalla cultural y la batalla electoral. La gente no va a votar lo que no entiende. Entonces, creo que previo a una elección es necesario, como decía nuestro gran prócer, educar al soberano".