La maldición de los equipos que empiezan el Mundial con el Nº1 en el ranking FIFA

España superó en el ranking FIFA a la Argentina, tras haber ganado su segundo Mundial.

La Roja quedó con 1995,88 puntos, dejando en segundo lugar a la albiceleste, que defendía el título conseguido en Qatar, con 1970,30.

Este hecho certifica un dato que persigue a todo aquel que arranca la gran cita mundialista como líder del ranking: ninguna selección que haya comenzado un Mundial primera del universo FIFA logró ganar el campeonato. Un maldición histórica.

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Francia, se quedó ahora en el tercer escalón (1.948,97), mientras que Inglaterra escaló hasta la cuarta posición gracias a un notable +33,41 en su casillero.

El resto del Top 10 refleja bastante bien el recorrido de cada selección en el torneo. Brasil (5º) y Marruecos (6º) suben un puesto cada uno, Portugal baja dos posiciones hasta el 7º lugar, y Bélgica y Países Bajos completan el top 9.

El cambio más llamativo dentro de las diez mejores lo protagoniza México, que ascendió nada menos que cuatro puestos hasta el 10º lugar, pese a haber caído ante Inglaterra en octavos de final, premiado por el conjunto de resultados cosechados a lo largo de la fase de grupos y el torneo.

Noruega, el que más escaló

Fuera del Top 10, dos selecciones destacan especialmente por su progresión: Cabo Verde y Noruega.

El mayor ascenso lo consiguió Noruega, escalando nada menos que 12 puestos hasta situarse 19ª, con 1.651,29 puntos.

Mientras que las Islas de Cabo Verde subieron tres puestos hasta el 64º lugar (1.402,97 puntos), consolidando el ascenso que ya venían mostrando antes del torneo, después de convertirse en el país más pequeño en alcanzar la fase eliminatoria de un Mundial.

¿Para qué sirve el ranking?

En este Mundial, el ranking fue clave ya que permitió que los primeros posicionados quedaran establecidos como cabezas de serie de los grupos del torneo, siendo el anfitrión quien ocupó la plaza restante.

El sistema de clasificación mundial de la FIFA, implementado el 31 de diciembre de 1992, establece un ranking entre las federaciones que integran el organismo y utiliza un particular método de medición, que se basa en sumar o restar puntos tras cada partido al total acumulado por una selección, en lugar de promediar los puntos obtenidos durante un período determinado, como ocurría con el sistema anterior.