Santa Rosa RC y Pico RC dominan en el regional UROBA-Sur

Luego de otro fin de semana de actividad regional Santa Rosa RC y Pico RC lideran en sus respectivos grupos del Regional Pampeano UROBA-Sur, tras disputarse la segunda fecha.

El XV de la margarita le ganó como visitante a Kamikazes de Colón por 29 a 10 en la zona 1 donde marcha invicto.

En el mismo grupo El Nacional consiguió su primera victoria al superar ayer como local a Indios de Bolívar por 35 a 14 con punto bonus.

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Por su parte Punta Alta RC no pudo en su estreno como local frente a Pico RC de General Pico y cayó por 32 a 15.

En justamente el conjunto pampeano es el puntero del grupo 2 en calidad de invicto.

La tercera fecha tendrá estos encuentros: El Nacional-Kamikazes, Pico RC-Santa Rosa RC e Indios-Punta Alta RC.

Clausura Desarrollo

En el inicio del segundo tramo competitivo de la temporada en la categoría Desarrollo, se registraron ayer victorias de los locales.

Universidad Nacional del Sur -ganador del Apertura- superó a Palihue por 61 a 18 en La Madriguera, en partido arbitrado por Martín Cisneros (Sur).

Además, Cazadores se impuso a Tres Arroyos RC en el clásico tresarroyense por 42 a 19.

En el otro partido disputado, Coronel Suárez RHC superó a Puerto Belgrano RHC por 38 a 0.

En los tres casos los ganadores sumaron punto bonus ofensivo.

Fue postergado Pringles RC-Sol de Mayo.

La segunda fecha va el domingo venidero con los choques Palihue-Puerto Belgrano RHC, Tres Arroyos RC-Coronel Suárez RHC, Sol de Mayo-Cazadores y UNS-Pringles.

Regional Pampeano B

Se jugó el fin de semana y de manera parcial la quinta fecha del Regional Pampeano B de rugby, que cuenta con Universitario como único representante de la Unión de Rugby del Sur.

Justamente, el equipo bahiense reprogramó su partido ante Uncas (Tandil) como visitante. Según se indicó desde la institución, se postergó para el sábado venidero.

Estos son los finales de la quinta fecha: Unión del Sur 46-Estudiantes (O) 32, Pueyrredón 18-Biguá 39 y Los Miuras 26-Los 50 (T) 36.

La sexta fecha, prevista para el 8 de agosto, tendrá estos encuentros: Estudiantes (O)-Universitario, Los 50-Uncas, Biguá-Los Miuras y Unión del Sur-Pueyrredón.

Lidera el campeonato Los 50 en condición de invicto (22 puntos), mientras que Universitario no ganó y suma un punto en las posiciones (8º).