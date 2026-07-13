El viceministro de Justicia viajó al Mundial para ver a la Selección: la explicación del Gobierno

Contrario a la orden que la Casa Rosada les bajara a sus funcionarios, el secretario de Justicia, Santiago Viola, viajó a Estados Unidos para asistir al triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial.

El funcionario fue fotografiado mientras se encontraba en la tribuna del Kansas City Stadium, donde el conjunto liderado por Lionel Messi obtuvo la clasificación a semifinales tras imponerse 3-1.

Según reveló en X el periodista Nicolás Pizzi, quien compartió la imagen, el funcionario había conseguido una buena ubicación cerca del campo de juego.

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En el Ministerio de Justicia explicaron que Viola viajó con su familia tras pedirse cuatro días de licencia para visitar a su padre, que vive en Estados Unidos. “Aprovecharon para ir a ver el partido. Vuelve el viernes”, agregaron.

Semanas atrás, en Casa Rosada aseguraban que no iba a haber una orden explícita de Javier Milei que prohibiera la presencia de funcionarios en los estadios mundialistas. Sin embargo, en medio de la polémica alrededor de Manuel Adorni que se originó por sus viajes al exterior, en el Gobierno daban por sobreentendido que nadie viajaría a Estados Unidos.

Sin embargo, otra fuente de Balcarce 50 sostuvo que en los diferentes despachos sí se había bajado una orden directa: “No se puede ir”. “Yo no fui porque acá nos matan”, admitió una fuente al tanto de la consigna oficialista.

La prohibición llegó a generar algunas discusiones en el seno del Gobierno, como en el caso del jefe de la bancada de La Libertad Avanza en la Legislatura Bonaerense, Agustín Romo. “Hace seis meses dice que va a ir al Mundial, se peleó con todos porque le dijeron que no”, bromeaban en Casa Rosada.

El propio Presidente tenía un viaje previsto por el Día de la Independencia norteamericana que coincidía con el duelo de la Selección con Cabo Verde por los 16avos de final. Por cuestiones de agenda, finalmente la visita no sucedió, pero fuentes oficiales anticipaban que el mandatario no tenía pensado asistir al encuentro a pesar de su fanatismo expreso por Lionel Messi y el conjunto nacional. Como principal justificación, sostenían que el Gobierno buscaba dar una imagen de austeridad y de que iba a ser un viaje exclusivamente de trabajo.

En ese contexto, en el Ministerio de Justicia desconocen si Viola solicitó un permiso adicional para viajar, pero insisten que pidió los días de licencia correspondientes. “No tiene nada que esconder”, agregaron. (con información de TN)