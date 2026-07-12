Tragedia en Chile: un miembro de la Armada atropelló con su auto y mató a seis personas

Al menos seis personas murieron y otras siete resultaron heridas este domingo al ser atropelladas por un vehículo en una feria en Viña del Mar.

El conductor es un miembro de la Armada que estaba fuera de servicio.

Por causas que se investigan, esta persona “habría perdido el control” del vehículo y atropelló a personas al costado de la feria de Caupolicán, dijo el coronel de Carabineros Jorge Guaita, de la Prefectura de Viña del Mar, unos 120 kilómetros al oeste de Santiago.

El conductor fue detenido y sería sometido a un examen de alcoholemia, según la policía.

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En un mensaje de Carabineros, Guaita informó: “Son seis personas fallecidas en estos momentos. Y tenemos siete personas lesionadas, ninguna en riesgo vital, afortunadamente”.

Los primeros testimonios recogidos por la policía afirman que el vehículo circulaba en exceso de velocidad por una vía junto a la feria.

Las autoridades no confirmaron de inmediato si los fallecidos eran feriantes o transeúntes.

Las víctimas fatales corresponden a tres hombres y tres mujeres, todos adultos, aseguró el portal Emol. (con información de TN)