Turquía se dio el gusto: le ganó a Estados Unidos en la última pelota y le sacó el invicto

La selección de Estados Unidos cayó por 3-2 con Turquía en un partido de ida y vuelta en el que optó por darle descanso a los jugadores titulares, por la tercera fecha del grupo D del Mundial 2026.

Para el local convirtieron el defensor Auston Trusty y el volante Sebastian Berhalter, en el segundo minuto del primer tiempo y tercero del complemento, mientras que los turcos habían remontado en 9 y 30 minutos de la primera mitad, con tantos de los mediocampistas Arda Guler y Orkun Kokcu.

El tanto decisivo llegó a los ocho minutos de descuento de la segunda mitad y fue convertido por el mediocampista Kaan Ayhan.

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En un partido que no definía nada, Estados Unidos cerró el grupo en el primer lugar, con seis puntos, y espera por uno de los mejores terceros para definir su rival en 16avos de final, mientras que el conjunto turco ya se encontraba eliminado de la Copa del Mundo y pudo sumar su único triunfo.

Por el otro encuentro de la zona, Paraguay y Australia empataron sin goles, en un resultado que, en definitiva, le cayó bien a ambos equipos.

Es que con ese punto, los australianos quedaron segundos y avanzaron a los cruces y los sudamericanos llegaron a 4 puntos y virtualmente sacaron boleto a la próxima fase como uno de los mejores terceros.

*La tabla

Así quedaron las posiciones del Grupo D:

Así quedaron las posiciones del Grupo D:

1°) Estados Unidos, 6 puntos (+4).

2°) Australia, 4 (+0).

3°) Paraguay, 4 (-2)

4°) Turquía, 3 (-2).