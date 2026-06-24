Grupo B: Suiza le ganó a Canada 2 a 1 y quedó primero

Suiza venció con a Canadá por 2 a 1 y se adjudicó el Grupo B del Mundial.

Los goles llegaron en el segundo tiempo.

Ruben Vargas puso el 1 a 0 a los 46 segundos y Johan Manzambi aumentó la cuenta a los 12 minutos.

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Sin embargo, a falta de 16 minutos, el local se puso en partido con el descuento de Promise David.

El cotejo se jugó en el BC Place de Vancouver, por la tercera fecha, con arbitraje del brasileño Ramon Abatti.

Suiza cerró con 7 puntos, mientras que Canadá terminó con 4.

Triunfo y espera

Bosnia derrotó Qatar por 3 a 1 y aún tiene chances de clasificación como uno de los mejores terceros.

Alajbegović se acomodó para la derecha y sacó un gran remate para poner el 1-0.

Poco después, Dzeko buscó el pase al medio, pero la pelota dio en Al Brake y se metió en el arco para el 2-0.

Y antes del cierre del primer tiempo, los asiáticos llegaron al descuento. Al-Haydos la empujó debajo del arco.

Finalmente, a falta de 10 minutos, Ermin Mahmic selló el éxito de los europeos.

El cotejo se jugó en el Lumen Field de Seattle por la tercera fecha y fue arbitrado por el venezolano.

POSICIONES

SUIZA 7 (+4)

CANADÁ 4 (+5)

BOSNIA 4 (-1)

QATAR 1 (-8)