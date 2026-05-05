Con una agenda dedicada a la búsqueda de inversiones, Milei vuelve a los Estados Unidos

El presidente Javier Milei inició este martes un nuevo viaje oficial a los Estados Unidos, esta vez para concretar una serie de encuentros con empresarios dedicados a las finanzas y la tecnología, además de exponer en la Conferencia Anual del Instituto Milken.

El cuarto viaje del mandatario a ese país en lo que va del año comenzó pasadas a las 13, cuando tomó un vuelo rumbo la ciudad de Los Ángeles, en compañía de su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, además del canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford.

De acuerdo a lo difundido por Presidencia, arribará a la ciudad norteamericana cerca de la medianoche, y sus actividades comenzarán el miércoles, con una reunión con el presidente del Instituto, Michael Milken a partir de las 14 (hora argentina).

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Posteriormente mantendrá un cónclave con un grupo reducido de ejecutivos. En ese ámbito, se espera que brinde detalles sobre las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en Argentina, que existen gracias a las leyes que impulsó.

A las 18, en tanto, el jefe de Estado realizará una disertación ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken.

Según se puede leer en la página web de la entidad, se trata del evento anual más importante ya que “reúne a líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas”.

“La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”, indican desde la institución.

La comitiva partirá de regreso a la Argentina esa misma jornada en la noche y tiene previsto el arribo a Buenos Aires a las 13.30 del jueves. (NA)