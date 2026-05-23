La noche de Villa Mitre

Organizado por la Municipalidad, la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, la Cámara de Comercio y comerciantes del sector, se llevó a cabo la llamada noche de Villa Mitre, una iniciativa que reúne propuestas comerciales, gastronómicas y culturales.

Se trata de emular la actividad similar desarrollada con un interesante respuesta en el centro de la ciudad, donde los comerciantes se organizaron para tener sus puertas abiertas en determinados horarios, sumando ofertas, entretenimiento y actividades.

La propuesta tiene relación con la idea de generar una suerte de shoppings a cielo abierto, de manera de alentar la concurrencia de gente que ayude en particular a los comerciantes, en un contexto difícil de ventas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el caso particular de Villa Mitre, la estrategia fue peatonalizar unas cuadras de calles Garibaldi y Washington –emblemáticas del barrio—y sumar espectáculos en las Cinco Esquinas, otro tradicional espacio.

La cita se logró con la participación de varios comercios que unieron voluntades e ideas, en pos de un objetivo común, generando una unión que puede tener consecuencias positivas a futuro.

Cada local hace su promoción y entre todos generan una buena alternativa de paseo.

Hubo una muestra de vehículos de colección, un escenario con funciones de circo y baile y más atracciones para todas las familias.

Resulta sumamente interesante que se empiece a realizar en los barrios, quebrando la típica centralidad que tienen la ciudad.

En los últimos años se han consolidado varias calles con carácter comercial y gastronómico que están en claras condiciones de generar este tipo de paseos y permitir que cada barriada vaya consolidando su propio funcionamiento.

No se trata solo de buscar alternativas en tiempos difíciles, sino también de hacer de la ciudad un lugar más interesante, que movilice y aglutine a los vecinos, donde comiencen a abrirse cada barrio al resto de los barrios y se logre generar una mirada urbana más integral.