Rompió la puerta de la casa de su expareja, entró y la agredió
En Villa Arias.
Policías del Destacamento Villa Arias aprehendieron esta madrugada a un joven acusado de entrar a la casa de su expareja por la fuerza y golpearla.
Se trata de Rodrigo Bejarano Gauna, de 26 años, quien quedó imputado por daño, lesiones agravadas por el vínculo e infracción a la ley sobre violencia familiar, a disposición de la Fiscalía N° 15.
Según indicaron desde la Comisaría puntaltense, a Bejarano Gauna lo aprehendieron alrededor de las 3 de la madrugada, en Ayala Torales al 500, de Villa Arias.
Detallaron que dañó la puerta de acceso principal y el ventiluz de la cocina de la casa de su expareja de 24 años, y que al ingresar agredió físicamente a la mujer, provocándole lesiones de carácter leve.