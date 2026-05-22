Rompió la puerta de la casa de su expareja, entró y la agredió

Policías del Destacamento Villa Arias aprehendieron esta madrugada a un joven acusado de entrar a la casa de su expareja por la fuerza y golpearla.

Se trata de Rodrigo Bejarano Gauna, de 26 años, quien quedó imputado por daño, lesiones agravadas por el vínculo e infracción a la ley sobre violencia familiar, a disposición de la Fiscalía N° 15.

Según indicaron desde la Comisaría puntaltense, a Bejarano Gauna lo aprehendieron alrededor de las 3 de la madrugada, en Ayala Torales al 500, de Villa Arias.

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Detallaron que dañó la puerta de acceso principal y el ventiluz de la cocina de la casa de su expareja de 24 años, y que al ingresar agredió físicamente a la mujer, provocándole lesiones de carácter leve.

