Tras los pasos de sus abuelos: un equipo de Villa Regina cumplirá el sueño de jugar en Italia

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

Será la primera experiencia europea en la historia de la institución y la única representación argentina en el evento.

La invitación llegó de manera oficial por parte del Museo Nacional de la Emigración Italiana (MEI) y del Comité Fair Play de Italia, organizadores de este torneo que se desarrollará durante la última semana de mayo de 2026 en la isla de Ischia.

El certamen está destinado a la categoría Sub12/Esordienti, integrada por jugadores nacidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, y contará con la participación de seis equipos internacionales vinculados a comunidades italianas de distintos lugares del mundo.

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Para la Asociación Civil Círculo Italiano de Villa Regina, aceptar esta propuesta representó una enorme alegría, pero también un gran desafío. Será la primera vez que un equipo del club dispute un torneo en Europa y, además, lo hará justamente en la tierra de origen de aquellos inmigrantes italianos que fundaron la institución hace casi 100 años.

La delegación reginense será, además, la única representante argentina en el torneo, un hecho que genera orgullo tanto dentro del club como en toda la comunidad.

La competencia se dividirá en dos grupos, con semifinales, final y encuentros definitorios que se disputarán en distintos campos deportivos de Ischia. Pero el viaje no tendrá solamente un componente deportivo. Los organizadores también prepararon actividades culturales y especiales para las delegaciones participantes.

Uno de los momentos más emotivos será el desfile de los equipos dentro del Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, en el marco del evento “La Notte dei Leoni”, una celebración que reunirá a las distintas instituciones invitadas.

La organización del torneo, encabezada por el Museo MEI, brinda hospedaje y comidas para las delegaciones participantes en Ischia —aunque esos servicios también deben abonarse—, mientras que todos los gastos de traslado internacional y logística quedan a cargo de cada club.

La delegación de Círculo Italiano estará integrada por 20 jugadores, tres integrantes del cuerpo técnico —incluido el director técnico— y dos dirigentes de la institución.

Desde el primer momento, el club comprendió que concretar el viaje requería un enorme esfuerzo económico. Por eso, junto a los padres de la categoría, la subcomisión de fútbol y la comisión directiva, comenzaron a organizar diferentes actividades para recaudar fondos.

Bingos, rifas, venta de pollos, bonos contribución y participación en fiestas de la ciudad vendiendo comidas fueron algunas de las iniciativas que permitieron avanzar con los costos de pasajes, hospedaje, documentación y trámites necesarios para viajar al exterior con menores de edad.

Con el correr de los meses, el grupo logró cumplir objetivos importantes y acercarse cada vez más a la meta. También resultó fundamental el acompañamiento del Gobierno de Río Negro, que realizó un aporte económico para colaborar con el viaje, teniendo en cuenta que Círculo Italiano será el único representante argentino en el certamen.

Sin embargo, más allá de lo deportivo, para el club esta experiencia tiene un significado mucho más profundo. Un pedacito de Círculo Italiano llegará por primera vez a la tierra de sus raíces, conectando a las nuevas generaciones con la historia de aquellos inmigrantes que soñaron y construyeron la institución.

Para muchos de los chicos, además, será una experiencia inolvidable. Algunos nunca salieron de Villa Regina, nunca viajaron en avión ni tuvieron contacto con otra cultura o idioma.

Hoy, aquello que parecía un sueño lejano se transformó en realidad. Y aunque el desafío será competir y representar de la mejor manera a Villa Regina, Río Negro y Argentina, el verdadero triunfo ya está en marcha: aprender, crecer y descubrir, a través del fútbol, una parte de su propia historia.