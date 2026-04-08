Sportivo volvió a ganar y se prendió entre los de arriba en la LBB Bronce
El tricolor superó a Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich), 70 a 52.
deportes@lanueva.com
Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
Twitter: @rodriguezefe
Instagram: ferodriguez_
Sportivo Bahiense ganó su segundo partido consecutivo, esta vez como local, frente a Fútbol y Tenis Club (Mayor Buratovich), por 70 a 52.
Con este encuentro se completó la tercera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.
Rápidamente el equipo dirigido por Joaquín Tuero estableció diferencias y la mantuvo. El tricolor tuvo 8-15 en triples.
Los más destacados fueron Yoel Asnaghi con 17 puntos (1-2 en triples, 5-7 en dobles y 4-6 en libres), más 6 rebotes, y Luciano Temporelli, autor de 17 unidades (3-3 en t3, 3-5 en t2 y 2-2 en t1).
Previamente, Bahiense del Norte B venció a Barracas, 71 a 67; Velocidad B superó a Fortín Club (Pedro Luro) 76 a 67 y Sporting a Bella Vista, 83 a 75, todos como locales.
En tanto, de visitante, Caza y Pesca Huracán Médanos se impuso a Whitense, 76 a 66.
La síntesis:
Sportivo B (70): F. Galassi (5), L. Temporelli (17), J. Asnaghi (17), M. Pristupa (13), L. Santarelli (7), fi; M. Rosso, B. Wais, S. Simón (7), M. Hernández (2), F. Abenel (2), T. Zuñiga y V. Gallardon. DT: Joaquín Tuero.
Fútbol y Tenis (52): J.D. Pérez (11), J. Tschering (7), J. Wainmaier (2), F. Mutuverría, J.P. Dumrauf (12), fi; S. Esquivel (2), J Monaldi (7), F. Monaldi, I. Gaggioli (2), E. Sánchez (3), F. Crocioni (4) y G. Morán (2). DT: Andrés Del Sol.
Cuartos: Velocidad B, 24-6; 39-18 y 56-33.
Árbitros: Sebastián Giannino y Joaquín Binsou.
Cancha: Eladio Santos (Sportivo).
La próxima
La cuarta fecha se disputará el domingo: Barracas-Velocidad B, Bella Vista-Bahiense B, Pellegrini-Sporting, Caza y Pesca-Los Andes, Fútbol y Tenis-Whitense y Fortín-Sportivo B.
Posiciones
1º) Pellegrini, 6 puntos (3-0)
2º) Sportivo B, 5 (2-1)
2º) Los Andes, 5 (2-1)
2º) Caza y Pesca, 5 (2-1)
2º) Sporting, 5 (2-1)
2º) Bahiense B, 5 (2-1)
2º) Velocidad B, 5 (2-1)
8º) Barracas, 4 (1-2)
8º) Whitense, 4 (1-2)
8º) Fútbol y Tenis, 4 (1-2)
11º) Bella Vista, 3 (0-3)
11º) Fortín Club, 3 (0-3)