Bahía Blanca | Jueves, 09 de abril

13.4°

Básquetbol.

Sportivo volvió a ganar y se prendió entre los de arriba en la LBB Bronce

El tricolor superó a Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich), 70 a 52.

José Pérez se hace espacio en busca del balón. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Sportivo Bahiense ganó su segundo partido consecutivo, esta vez como local, frente a Fútbol y Tenis Club (Mayor Buratovich), por 70 a 52.

Santarelli va para arriba.

Con este encuentro se completó la tercera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

Bandeja pasada de Guillermo Morán, ante Santarelli.

Rápidamente el equipo dirigido por Joaquín Tuero estableció diferencias y la mantuvo. El tricolor tuvo 8-15 en triples.

Esquivel lanza por encima de Pristupa.

Los más destacados fueron Yoel Asnaghi con 17 puntos (1-2 en triples, 5-7 en dobles y 4-6 en libres), más 6 rebotes, y Luciano Temporelli, autor de 17 unidades (3-3 en t3, 3-5 en t2 y 2-2 en t1).

Se le escapa el rebote largo a Luciano Temporelli.

Previamente, Bahiense del Norte B venció a Barracas, 71 a 67; Velocidad B superó a Fortín Club (Pedro Luro) 76 a 67 y Sporting a Bella Vista, 83 a 75, todos como locales.

En tanto, de visitante, Caza y Pesca Huracán Médanos se impuso a Whitense, 76 a 66.

La síntesis:

Sportivo B (70): F. Galassi (5), L. Temporelli (17), J. Asnaghi (17), M. Pristupa (13), L. Santarelli (7), fi; M. Rosso, B. Wais, S. Simón (7), M. Hernández (2), F. Abenel (2), T. Zuñiga y V. Gallardon. DT: Joaquín Tuero.

Fútbol y Tenis (52): J.D. Pérez (11), J. Tschering (7), J. Wainmaier (2), F. Mutuverría, J.P. Dumrauf (12), fi; S. Esquivel (2), J Monaldi (7), F. Monaldi, I. Gaggioli (2), E. Sánchez (3), F. Crocioni (4) y G. Morán (2). DT: Andrés Del Sol.

Cuartos: Velocidad B, 24-6; 39-18 y 56-33.

Árbitros: Sebastián Giannino y Joaquín Binsou.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

La próxima

La cuarta fecha se disputará el domingo: Barracas-Velocidad B, Bella Vista-Bahiense B, Pellegrini-Sporting, Caza y Pesca-Los Andes, Fútbol y Tenis-Whitense y Fortín-Sportivo B.
 

Posiciones

1º) Pellegrini, 6 puntos (3-0)

2º) Sportivo B, 5 (2-1)

2º) Los Andes, 5 (2-1)

2º) Caza y Pesca, 5 (2-1)

2º) Sporting, 5 (2-1)

2º) Bahiense B, 5 (2-1)

2º) Velocidad B, 5 (2-1)

8º) Barracas, 4 (1-2)

8º) Whitense, 4 (1-2)

8º) Fútbol y Tenis, 4 (1-2)

11º) Bella Vista, 3 (0-3)

11º) Fortín Club, 3 (0-3)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
El país.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE