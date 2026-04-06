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“Todo es incertidumbre”: la preocupación de Teto Medina a la espera de los resultados de un estudio clave

El conductor y panelista habló del difícil momento emocional que atraviesa en medio de su tratamiento contra el cáncer.

Marcelo “Teto” Medina atraviesa horas clave en su tratamiento contra el cáncer de colon y decidió compartir con sus seguidores el difícil momento emocional que está viviendo mientras espera los resultados de sus últimos estudios.

A través de sus redes sociales, se mostró muy preocupado. “Hoy quería contarles que estoy en un momento donde todo es incertidumbre”, escribió en sus redes sociales.

Y agregó: “Espero con mucha fe y esperanza el resultado de mis análisis, que me van a decir dónde estoy parado con mi cáncer y cuáles van a ser los pasos a seguir”.

En ese contexto, reconoció lo difícil que es transitar la espera. “Solo me queda esperar y no proyectar, ni pensar en qué podría pasar”, expresó.

Lejos de perder el eje, también reflexionó sobre la importancia de la calma en momentos críticos: “En estas situaciones es donde uno tiene que ser sereno y paciente. Todo será como debe ser”.

Un día después, volvió a comunicarse con sus seguidores y llevó tranquilidad, aunque sin ocultar la preocupación que aún lo atraviesa. “Quiero agradecerles tantas muestras de cariño y tanto amor”, comenzó, visiblemente conmovido por el apoyo recibido.

En ese nuevo mensaje, buscó transmitir fortaleza: “Estoy fuerte, que siento que todo va a estar bien”, aseguró. Sin embargo, volvió a remarcar el sentimiento que domina esta etapa: “Solo me invade la incertidumbre, pero mi fe y ganas de estar bien están intactas”.

Fiel a la actitud que viene mostrando desde que contó públicamente su diagnóstico, el conductor reafirmó su confianza en el tratamiento y en el equipo médico que lo acompaña. “Seguiré haciéndole caso a los médicos como hasta hoy”, sostuvo.

Mientras espera definiciones clave sobre su salud, Medina continúa mostrándose. “Les aseguro que todo va a ser solo un recuerdo, y que la vida va a seguir mejor”, concluyó, con la esperanza intacta. (TN)

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