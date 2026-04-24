Ley de Salud Mental: presentan el proyecto de modificación en el Congreso Argentino de Psiquiatría

La directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de la Nación, Liliana González, presentó el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental en el XXXIX Congreso Argentino de Psiquiatría y Salud Mental, evento que constituye un espacio de intercambio, actualización científica y reflexión sobre los desafíos actuales en la materia.

Según un informe de la cartera sanitaria, durante su exposición, González destacó que la nueva ley busca mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante situaciones que bajo la normativa vigente no encuentran suficiente amparo, mientras que señaló: “La ley, así como está formulada, no funciona adecuadamente sobre todo para el abordaje de los trastornos severos. Se necesita un cambio para poder acceder al tratamiento adecuado y oportuno y evitar homicidios, suicidios y agresiones severas por no tener el acceso debido a los tratamientos”.

Para su elaboración, se tuvieron en cuenta las dificultades identificadas en la aplicación de la ley en las distintas jurisdicciones y la funcionaria expresó: “Hemos escuchado a familiares, madres desesperadas que no lograban un tratamiento para sus hijos, organizaciones de la sociedad civil, profesionales, jefes de servicio y también a las 24 jurisdicciones”.

En tanto, a partir de las dificultades encontradas, se trabajó para facilitar intervenciones más oportunas en contextos de riesgo, fortalecer la articulación entre dispositivos de atención y acompañar la práctica de los equipos de salud, mientras que las modificaciones más importantes que propone el proyecto tienen que ver con las prácticas clínicas.

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González destacó el reemplazo del concepto de riesgo cierto e inminente por un concepto situacional “que tenga en cuenta lo que ha ocurrido para que se desencadene la situación actual y lo que ocurriría si no se hiciera un tratamiento adecuado” y agregó: “No vamos a contemplar la foto del momento como se hacía en el riesgo cierto e inminente”.

Otro de los cambios que la nueva ley propone es que la red asistencial esté conformada por hospitales generales, hospitales especializados en salud mental e instituciones especializadas. De esta manera se busca dar respuesta a la falta de camas que, actualmente, representa un problema para garantizar la atención.

La funcionaria mencionó también la incorporación de la evaluación de los pacientes internados de manera voluntaria un grupo interdisciplinario antes de darle el alta, la obligación legal que recae en los familiares para que se hagan cargo de los pacientes externados y la implementación de un control judicial de los pacientes dados de alta durante un plazo de 6 meses para mejorar la adherencia del tratamiento.

Además de presentar formalmente el proyecto ante la Asociación de Psiquiatras de Argentina, esta semana la cartera sanitaria nacional inició una serie de encuentros con equipos técnicos provinciales para promover el intercambio sobre los principales lineamientos del proyecto y dar respuesta a las dudas y consultas en relación a su alcance. En una primera instancia, autoridades y equipos técnicos nacionales se reunieron con referentes de Mendoza, Misiones y Neuquén, y se prevén nuevos encuentros con otras jurisdicciones. (N/A)