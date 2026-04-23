La Policía Local recuperó una moto con signos de haber sido robada

El personal de la Policía Local encontró una moto Honda XR en la vía pública con evidentes síntomas de haber sido robada. Desde la Comisaría Segunda indicaron que se encuentra en su dependencia a la espera de la aparición de su dueño.

Según se informó, el rodado presenta cables de ignición dañados y “punteados”, una maniobra comúnmente utilizada para poner en marcha vehículos robados. Esta fue hallada en la intersección de Harding Green y Santiago del Estero.

El rodado es una Honda XR color negra y roja con patentamiento A169QXZ y se encuentra en la Comisaría Segunda de nuestra ciudad ya que fue secuestrada en la vía pública.

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Las autoridades intentan establecer la identidad del propietario, debido a que se presume que la motocicleta podría haber sido sustraída durante las primeras horas de la madrugada. Quien referencie ser el propietario, puede dirigirse a la Comisaría Segunda en Roca 557 o comunicarse al Tel: 291-4556445.