LBB Oro: se juega en Napostá, Estudiantes, Estrella, Pueyrredón, Villa Mitre y en el renovado Liniers

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Seis partidos, con un gimnasio a estrenar contiene la sexta fecha de la Liga de Básquetbol Bahiense Oro, "Rubén Fillottrani", a la que Napostá llega como único invicto.

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Todos los jugos comienzan a las 21 y los de la Avenida recibirán a Barrio Hospital.

El resto de la programación: Estudiantes-Bahiense del Norte, Estrella-L.N. Alem, Pueyrredón-Independiente, Villa Mitre-Pacífico y Liniers-Olimpo, con la inauguración de la remodelación del Hernán Sagasti.

En tanto, el lunes 27 disputarán el partido pendiente entre L.N. Alem y Villa Mitre, por la quinta fecha.

Estudiantes-Bahiense del Norte

Estudiantes es el único escolta y sigue consolidándose. Bahiense, por su parte, viene sintiendo la ausencia -básicamente- de Augusto Lamonega y cedió en su última presentación ante Estrella.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Agustín Matías y Marcelo Gordillo.⁩

Novedades: en Estudiantes regresará Jerónimo Mitoire (ya cumplió las dos fechas de suspensión) y ya viene moviendo Sebastián Ranieri, por lo que se va a cambiar. De ser necesario, tendrá algunos minutos, considerando el tiempo que lleva inactivo.

En Bahiense, sigue afuera Augusto Lamonega (hombro) y Leonel Ruggiero está concentrado con los U18 de Argentina. La buena es que regresarán Bruno Lozano y Tobías Amatte.

Estrella-L.N. Alem

Tonificado por el triunfo ante Bahiense y un récord positivo (3-2), Estrella intentará defender el invicto de su localía. En las tres victorias, no le anotaron más de 70 puntos. Alem por su parte, tiene un partido pendiente, y tras la victoria en el debut cedió los siguientes tres juegos.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Joaquín Irrazábal y⁩ Lucas Andrés.

Novedades: Estrella está completo. En L.N. Alem, ya puede jugar algunos minutos más el venezolano Eduardo Ríos, que se perdió los primeros juegos, mientras terminaba su recuperación de una intervención quirúrgica de rodilla. En tanto, están en duda Nahuel Amaya -se recupera de un hombro- y Jano Wentland -con una sobrecarga en los abductores-.

Pueyrredón-Independiente

Pueyrredón enderezó la nave luego de caer en sus dos primeras presentaciones y actualmente es -después de Napostá-, el que tiene mejor racha, con tres victorias. El viola, en tanto, no pudo ganar en los últimos dos compromisos.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Sebastián Arcas, Néstor Schernenco y Alexia González.

Novedades: En Pueyrredón continúa afuera Gonzalo Sagasti (una mano lesionada) y en Independiente sigue sin poder participar Matías Ponzoni, cuya recuperación de la lesión -una lesión similar a hernia de disco- le está demandando más tiempo del previsto.

Villa Mitre-Pacífico

Es un duelo de necesitados. Para Villa Mitre, porque perdió tres de los cuatro partidos y está intentando rearmarse ahora que finalizó su participación en la Liga Argentina. En el caso de Pacífico, ganó dos partidos anotando 77 y 78 puntos (sus dos máximas puntuaciones), y perdió los tres restantes, recibiendo 88, 87 y 85 unidades, respectivamente.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sam Inglera⁩ y Ariel Di Marco.⁩

Novedades: en la Villa ya están efectivos en el plantel local Alejo Blanco, Ignacio Alem y Manuel Iglesias. En el verde no se registran ausencias.

Napostá-Barrio Hospital

Napostá está dominando en el torneo y es el único imbatido. Barrio Hospital, en tanto, su único partido de visitante lo perdió, completando un récord de 1-4.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Sebastián Giannino, Joel Schernenco⁩ y Juan Gabriel Jaramillo.

Novedades: Napostá tiene de regreso a Ramiro Heinrich, quien estuvo de viaje de bodas y ayer se sumó a los entrenamientos. Por primera vez en la temporada Fabricio Piccinini contará con plantel completo. En la visita queda al margen Esteban Benedetti (rotura de meniscos).

Liniers-Olimpo

Liniers vivirá una noche especial estrenando su renovado gimnasio Hernán Sagasti y, deportivamente, con el envión de haber ganado los últimos dos partidos, luego de las tres derrotas iniciales.

Olimpo, por su parte, viene de recibir sus dos puntuaciones más altas, en las derrotas frente a Estrella (85-61) y Estudiantes (87-74).

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán⁩ y Alberto Arlenghi.⁩

Novedades: el Chivo no tiene a Genaro Groppa, concentrando con los U18 de Argentina. En el aurinegro Gaspar Mariezcurrena continúa recuperándose de la lesionó en un isquiotibial, mientras que se desvinculó Gonzalo Tejero, uno de los refuerzos de afuera, por motivos personales.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (5-0), 10 puntos

2º) Estudiantes (4-1), 9

3º) Estrella (3-2), 8

3º) Pueyrredón (3-2), 8

3º) Bahiense (3-2), 8

6º) Pacífico (2-3), 7

6º) Liniers (2-3), 7

6º) Independiente (2-3), 7

6º) Olimpo (2-3), 7

10º) Barrio Hospital (1-4), 6

11º) Villa Mitre (1-3), 5 (*)

11º) L.N. Alem (1-3), 5 (*)

(*) Jugarán el lunes 27.